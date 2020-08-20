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HaberlerFutbolSüper LigBeşiktaşBeşiktaş'tan son dakika transfer haberi: Modeste tamam!
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Modeste tamam!

Transferde atağa geçen Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın boşluğunu Anthony Modeste ile doldurdu. Kartal, Fransız golcüyle prensip anlaşmasına vardı

Anthony Modeste

Transferde gaza basan ve Şampiyonlar Ligi ön elemesine yeni transferlerin önemli bir bölümüyle çıkmayı hedefleyen Beşiktaş, golcü transferini de bitirdi.

Burak Yılmaz'ın Lille'e gitmesiyle golcü arayışına giren Siyah-Beyazlılar, Köln forması giyen Anthony Modeste ile prensip anlaşmasına vardı. Alman kulübüyle 1 yıllık kiralama konusunda el sıkışan Kartal, oyuncuyla da ufak tefek pürüzler haricinde anlaştı.

Beşiktaş, 25 Ağustos’ta deplasmanda PAOK ile Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesinde karşı karşıya gelecek.

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