Teknik direktör Şenol Güneş'in sol kanada takviye istemediği yönünde haberler çıksa da Beşiktaş yönetimi Ryan Babel'den doğan boşluğu doldurma niyetinde.
Siyah-Beyazlılar, daha önce de pek çok kez kulübün gündemine gelen Yevhen Konoplyanka için büyük mesafe kaydetti.
Başkan Fikret Orman ve kurmayları, Ukraynalı futbolcu ile anlaşmaya çok yaklaşırken kulübü Schalke 04 ile de el sıkışılmak üzere.
Yıldız oyuncunun bu hafta içerisinde kendisini Beşiktaşlı yapacak sözleşmeye imza atabilir.
FRANSA'DAN N'KOUDOU İDDİASI
Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe, Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya attı.
Gazetenin haberine göre Siyah-Beyazlılar, Tottenham'da fazla forma şansı bulamayan Georges-Kevin N'Koudou için kiralama teklifi yaptı.
Kartal'ın 23 yaşındaki kanat oyuncusu için birkaç gün içinde olumlu yanıt almayı umduğu ifade edildi.
PJACA ZORA GİRDİ
Beşiktaş listesinde bulunan bir diğer isim olan Marko Pjaca'nın transferi ise zora girdi.
Milan'ın Genoa ile Piatek'in için 35 milyon Euro karşılığında anlaşması üzerine Pjaca için Juventus'a teklif yaptı.
Fiorentina'da kiralık oynayan yetenekli oyuncuyu, kadrosuna katmak Genoa'nın Juve'yi reddedilemeyecek bir teklif yapacağı İtalyan basını tarafından iddia edildi
SAĞ BEK İÇİN DE KRİTİK HAFTA
Beşiktaş sağ bek için ise bu hafta net bir sonuç almayı hedefliyor.
Milan'da forma giyen Stefan Simic için temaslarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, olumsuz yanıt alınması halinde ise Sivasspor'dan Douglas'ın transferini bitirecek.
MEDEL GİDEBİLİR
Akhisarspor maçındaki kötü performansıyla dikkat çeken Gary Medel için gelen tekliflerin değerlendirileceği belirtildi.
Siyah-Beyazlı yönetimin Şilili futbolcu konusunda ilk başta çekimser davransa da özellikle Akhisar maçının ardından "Değerini bulursa satalım" görüşünün öne çıktığı bildirildi.
İngiltere'den Burnley ve West Ham'ın peşinde olduğu Medel'in 6-7 milyon Euro'luk bonservisle gönderilmesi planlanıyor.
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