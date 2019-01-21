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Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

Giriş: 21.01.2019 - 15:34 | Güncelleme:  

Süper Lig'in ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta transfer konusunda hareketli saatler yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar, Ryan Babel'in ayrlığı sonrası sol kanat takviyesi için gaza basarken sağ bek konusunda da çalışmalar devam ediyor. İki mevki için de bu hafta resmi açıklama gelmesi beklenirken Siyah-Beyazlı yönetim çalışmalarını son sürat sürdürüyor. İşte Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri...

  • 1 Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri
    1 | 15

    Teknik direktör Şenol Güneş'in sol kanada takviye istemediği yönünde haberler çıksa da Beşiktaş yönetimi Ryan Babel'den doğan boşluğu doldurma niyetinde.

  • 2 Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri
    2 | 15

    Siyah-Beyazlılar, daha önce de pek çok kez kulübün gündemine gelen Yevhen Konoplyanka için büyük mesafe kaydetti.

     

  • 3 Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri
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    Başkan Fikret Orman ve kurmayları, Ukraynalı futbolcu ile anlaşmaya çok yaklaşırken kulübü Schalke 04 ile de el sıkışılmak üzere.

     

  • 4 Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri
    4 | 15

    Yıldız oyuncunun bu hafta içerisinde kendisini Beşiktaşlı yapacak sözleşmeye imza atabilir.

     

  • 5 Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri
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    FRANSA'DAN N'KOUDOU İDDİASI

    Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe, Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya attı.

  • 6 Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri
    6 | 15

    Gazetenin haberine göre Siyah-Beyazlılar, Tottenham'da fazla forma şansı bulamayan Georges-Kevin N'Koudou için kiralama teklifi yaptı.

     

  • 7 Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri
    7 | 15

    Kartal'ın 23 yaşındaki kanat oyuncusu için birkaç gün içinde olumlu yanıt almayı umduğu ifade edildi.

     

  • 8 Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri
    8 | 15

    PJACA ZORA GİRDİ

    Beşiktaş listesinde bulunan bir diğer isim olan Marko Pjaca'nın transferi ise zora girdi.

  • 9 Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri
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    Milan'ın Genoa ile Piatek'in için 35 milyon Euro karşılığında anlaşması üzerine Pjaca için Juventus'a teklif yaptı.

     

  • 10 Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri
    10 | 15

    Fiorentina'da kiralık oynayan yetenekli oyuncuyu, kadrosuna katmak Genoa'nın Juve'yi reddedilemeyecek bir teklif yapacağı İtalyan basını tarafından iddia edildi

  • 11 Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri
    11 | 15

    SAĞ BEK İÇİN DE KRİTİK HAFTA

    Beşiktaş sağ bek için ise bu hafta net bir sonuç almayı hedefliyor.

  • 12 Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri
    12 | 15

    Milan'da forma giyen Stefan Simic için temaslarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, olumsuz yanıt alınması halinde ise Sivasspor'dan Douglas'ın transferini bitirecek.

     

  • 13 Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri
    13 | 15

    MEDEL GİDEBİLİR

    Akhisarspor maçındaki kötü performansıyla dikkat çeken Gary Medel için gelen tekliflerin değerlendirileceği belirtildi.

  • 14 Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri
    14 | 15

    Siyah-Beyazlı yönetimin Şilili futbolcu konusunda ilk başta çekimser davransa da özellikle Akhisar maçının ardından "Değerini bulursa satalım" görüşünün öne çıktığı bildirildi.

     

     

  • 15 Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri
    15 | 15

    İngiltere'den Burnley ve West Ham'ın peşinde olduğu Medel'in 6-7 milyon Euro'luk bonservisle gönderilmesi planlanıyor.

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