Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

Süper Lig'in ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta transfer konusunda hareketli saatler yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar, Ryan Babel'in ayrlığı sonrası sol kanat takviyesi için gaza basarken sağ bek konusunda da çalışmalar devam ediyor. İki mevki için de bu hafta resmi açıklama gelmesi beklenirken Siyah-Beyazlı yönetim çalışmalarını son sürat sürdürüyor. İşte Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri...