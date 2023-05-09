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Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 3 isim için karar anı...

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Tayfur Bingöl ve Maxim'in yanı sıra sezon sonunda serbest kalacak Nathan Redmond'ın geleceği belli oluyor

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  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 3 isim için karar anı...

    Beşiktaş'ta yeni sezonun transfer çalışmaları da şimdiden başladı.

     
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 3 isim için karar anı...

    Siyah-beyazlıların Alanyaspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Tayfur Bingöl'ün geleceği belli oluyor.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 3 isim için karar anı...

    Siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki futbolcuyu Akdeniz ekibinden satın alma opsiyonu ile kiralamıştı.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 3 isim için karar anı...

    Alanyaspor opsiyonu 1.5 milyon Euro olarak belirlerken Beşiktaş bu rakamı fazla buluyor.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 3 isim için karar anı...

    Siyah-beyazlılar, Tayfur için 500 bin Euro'luk bütçe belirlerken tecrübeli oyuncunun da kalmayı çok istediği ifade edildi.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 3 isim için karar anı...

    Alanyaspor'la yapılacak son görüşmelere göre Tayfur'un takımda kalacağı, bonserviste indirim olmaması halinde ise yolların ayrılacağı öğrenildi.

     
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 3 isim için karar anı...

    REDMOND'IN KARARI BEKLENİYOR

    Beşiktaş'ın Southampton'dan kadrosuna kattığı Nathan Redmond'ın da sözleşmesi sezon sonunda noktalanacak.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 3 isim için karar anı...

    Bu sezon sergilediği performansla taraftarların büyük beğenisini kazanan Redmond ile siyah-beyazlılar yola devam etmek istiyor.

     
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 3 isim için karar anı...

    Sezon sonunda serbest kalacak olan İngiliz futbolcunun durumu ise eşine bağlı...

     
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 3 isim için karar anı...

    Redmond, hamile olan eşinin doğumunun ardından kesin kararını kulübe iletecek.

     
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 3 isim için karar anı...

    Redmond bu sezon ligde 24 maçta 5 gol ve 5 asist üretti.

     
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 3 isim için karar anı...

    MAXIM BELİRSİZLİĞİ

    Beşiktaş'ın deprem nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'dan kiraladığı Maxim'in ise durumu belirsiz.

     
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 3 isim için karar anı...

    Son olarak Antalyaspor maçında 11'de başlasa da beklentilerin altında kalan Maxim için Gaziantep FK kapıyı 2.5 milyon Euro'dan açmıştı.

     
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 3 isim için karar anı...

    Siyah-beyazlılar, bu konuda acele etmeyecek ve sezon sonunda Şenol Güneş'in raporuna göre harekete geçecek.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 3 isim için karar anı...

    Öte yandan Maxim'in alacakları nedeniyle Gaziantep FK'ya ihtar çektiği belirtilirken bu nedenle serbest kalabileceği bildirildi.

     
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 3 isim için karar anı...

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