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Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

Beşiktaş'ta forvet konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sörloth'ta umduğunu bulamayan siyah-beyazlılar, alternatifler için masaya oturdu. Öte yandan stoper konusunda hareketlilik devam ediyor. İşte Beşiktaş'ta son dakika gelişmeleri...

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  • 01
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Yeni sezonda net bir golcüyü kadroya katmak isteyen Beşiktaş'ta sportif direktör Ceyhun Kazancı, temaslarını sürdürüyor.
  • 02
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Siyah-beyazlılar, ilk hedefi olan Alexander Sörloth transferinde şimdilik umduğunu bulamamıştı.
  • 03
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Leipzig'in 16 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Real Sociedad'a kiraladığı yıldız golcü oyuncu performansı ile beklentilerin altında kaldı.
  • 04
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Süper Lig'in eski gol kralı için Alman ekibinin kapısını 6 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 50 pay önerisi ile çalan Beşiktaş umduğu bulamamıştı.
  • 05
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Leipzig, bonservis için kapıyı 10 milyon Euro'dan açarken 2.5 milyon Euro önerilen Sörloth ise senelik 3.5 milyon Euro talep etmişti.
  • 06
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Bu transferde şimdilik geri adım atan Beşiktaş rotasını da alternatiflere çevirdi.
  • 07
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda temaslarını sürdüren Beşiktaş, Adam Buksa için masaya oturdu. 
  • 08
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    ABD'de New England forması giyen Polonyalı golcü için 4 milyon Euro'yu gözden çıkaran siyah-beyazlılar, oyuncuya ise 1.5 milyon Euro teklif etti.
  • 09
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Beşiktaş'ın golcü için bir diğer adayı ise CSKA Sofya forması giyen Jordy Caicedo...
  • 10
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    24 yaşındaki oyuncu için nabız yoklayan siyah-beyazlılar, bu transferi yine 3.5-4 milyon Euro bandında bitirmeyi hedefliyor.
  • 11
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    STOPER İÇİN YENİ ROTA...

    Yerli stoperde Konyaspor forması giyen Abdülkerim Bardakçı'nın peşinde olan Beşiktaş, bonservis konusunda indirim beklerken alternatifleri de belirledi.
  • 12
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Konyaspor'a 2 milyon Euro ve takas teklif etse de '5 milyon Euro' yanıtını alan siyah-beyazlılar, gözünü İtalya'ya çevirdi.
  • 13
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Serie A'da Verona forması giyen Koray Günter ile temas halinde olan Beşiktaş, Abdülkerim transferinin gerçekleşmemesi halinde rotayı Koray'ya çevirecek.
  • 14
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Koray'ın da Beşiktaş'a sıcak baktığı ifade edilirken Verona'nın Koray için 2.5 milyon Euro bonservis beklentisinin olduğu ifade edildi.
  • 15
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    RIDVAN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

    Beşiktaş'ta oyuncu satışı noktasında ise gözler Rıdvan Yılmaz'a çevrilmiş durumda.
  • 16
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Torino'nun 4 milyon Euro artı 1 milyon Euro bonustan oluşan teklifini reddeden siyah-beyazlılar, bir diğer talip Frankfurt'un resmi teklifini bekliyor.

     
  • 17
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Rıdvan Yılmaz'ın Avrupa'ya gitmek istediği bilinirken sunulacak rakamlara göre bu transferde karar verilecek.

     
  • 18
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

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