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Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Kartal, İtalya'dan iki yıldızın peşinde

İtalyan basını Beşiktaş'ın Stephan El Shaarawy transferi için pusuda olduğunu yazarken sol bek konusunda da flaş bir gelişme yaşandı

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  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Kartal, İtalya'dan iki yıldızın peşinde

    Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, transfer döneminin son günlerinde kadrosunu bir yıldız transferle güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Kartal, İtalya'dan iki yıldızın peşinde

    İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Siyah-Beyazlılar, Roma'da forma giyen Stephan El Shaarawy ile ilgileniyor. 
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Kartal, İtalya'dan iki yıldızın peşinde

    Roma'nın oyuncuyu satmaya sıcak bakmadığı vurgulanırken Beşiktaş'ın yeni sezon için teklif yapmaya hazırlandığı ifade edildi. 

     
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Kartal, İtalya'dan iki yıldızın peşinde

    Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Mısır asıllı futbolcu, bu sezon 26 maçta 3 gol, 1 asistle oynadı.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Kartal, İtalya'dan iki yıldızın peşinde

    SOL BEKE SÜRPRİZ İSİM

    Beşiktaş'ta ara transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

     
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Kartal, İtalya'dan iki yıldızın peşinde

    Sol bek için birçok isimle temasa geçen ancak mali şartlarda anlaşma sağlanamadığı için bu transferi gerçekleştiremeyen yönetim, listesine yeni bir isim daha ekledi.

     
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Kartal, İtalya'dan iki yıldızın peşinde

    Beşiktaş, daha önce Galatasaray'ın da ilgilendiği Milan'ın yıldızı Fode Ballo-Toure'yi gündeme aldı.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Kartal, İtalya'dan iki yıldızın peşinde

    Ara transferi kapatan siyah-beyazlıların, yeni sezon için oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralamak istediği ifade edildi.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Kartal, İtalya'dan iki yıldızın peşinde

    Milan ve oyuncu cephesinin bu öneriye olumsuz yaklaşmadığı belirtilirken görüşmeler devam edecek.

     
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Kartal, İtalya'dan iki yıldızın peşinde

    Ballo-Toure, daha önce Fransa U16 ve U21 takımlarında 17 kez görev yaparken, Senegal Milli takımıyla ise A takımda 15 karşılaşmada şans buldu.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Kartal, İtalya'dan iki yıldızın peşinde

    Senegalli yıldız BalloToure, profesyonel kulüp kariyerinde bugüne kadar 198 resmi maçta görev yaptı.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Kartal, İtalya'dan iki yıldızın peşinde

    Bu periyotta rakip fileleri 3 kez havalandıran, 13 de asist yapan 26 yaşındaki sol bek, toplamda 16 gole direkt olarak katkı sağladı.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Kartal, İtalya'dan iki yıldızın peşinde

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