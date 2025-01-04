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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan Tayyip Talha Sanuç açıklaması! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan Tayyip Talha Sanuç açıklaması!

        Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç'un MR görüntülemesinde uyluk arka adale kas tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık saptandığını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2025 - 16:00 Güncelleme: 04.01.2025 - 17:07
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        Beşiktaş'tan Tayyip Talha açıklaması!
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        Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının 41. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Tayyip Talha Sanuç’un sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

        Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

        "Futbol A Takımımızın Çaykur Rizespor'la oynadığı maçın 41. dakikasında sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç'un yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adale (biseps femoris) kas tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık saptanmıştır.

        Tayyip Talha Sanuç'un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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