Beşiktaş'tan Wilfred Ndidi için Ajax'a ret!
Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Wilfred Ndidi için Ajax'tan gelen teklifi reddetti.
Giriş: 02.02.2026 - 12:49 Güncelleme: 02.02.2026 - 12:49
1
Ara transfer döneminde kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş, Ajax'ın Wilfred Ndidi için yaptığı teklifi geri çevirdi.
2
2+12 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Hollanda temsilcisi Ajax, Nijeryalı orta saha için Beşiktaş'a 2 milyon euro kiralama bedeli ve 12 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir teklif sundu.
3
Ancak siyah-beyazlı yönetim, yeterli bulmayarak teklifi reddetti.