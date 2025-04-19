Beşiktaş taraftarı, Gürsel Aksel Stadı'nda
Beşiktaş taraftarı, Gürsel Aksel Stadyumu'na giriş yaparken Genel Sekreter Uğur Fora ve Taraftardan Sorumlu Yönetici İbrahim Sağlam, sürecin sorunsuz ilerlemesi için taraftara eşlik etti.
Giriş: 19.04.2025 - 18:55 Güncelleme: 19.04.2025 - 18:55
Beşiktaş taraftarı, Gürsel Aksel Stadyumu'na giriş yaptı. İlk etapta yaşanan sıkıntıların ardından Genel Sekreter Uğur Fora ve Taraftardan Sorumlu Yönetici İbrahim Sağlam, giriş sürecinin tüm aşamalarında taraftara eşlik etti.
Siyah-beyazlı taraftarların hepsi güvenlik önlemleri altında stadyuma giriş yaptı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ