Dünyada giderek artan sayıda spor kulübü çeşitli ağlar üzerinden token oluşturarak hem gelirlerini hem de taraftarlarıyla etkileşimlerini artırıyor. Daha net örneklerini çok sık görmesek de söz konusu tokenlarla kulüpler taraftarlarına çeşitli konularda söz sahibi olmayı ve maç bileti, lisanslı ürün satışı gibi konularda öncelik/indirim sunmayı vaat ediyor.

Ağustos ayında Fenerbahçe'nin Paribu ile işbirliğine giderek ürettiği Fenerbahçe Tokenlar taraftardan yoğun ilgi gördü. Ön satışa çıkan tokenlar dakikalar içerisinde tükenirken söz konusu satıştan 400 milyon liranın üzerinde hasılat elde edildi.

Geçen hafta Beşiktaş'ın kripto para platformu Bitci.com ile 4.6 milyon Euro'luk tribün sponsorluğu anlaşması imzalaması bukulübün de yakında kendi tokenına çıkaracağı dedikodularına yol açtı. Kartalhaber.com isimli haber sitesinin Beşiktaş'ın taraftar tokenı çıkarmak üzere Bitci ile anlaştığını bildirmesi bu yüzden ilk anda 'malumun ilanı' olarak kabul edildi.

Söz konusu haberde yer alan bilgilere göre taraftarlar ve dernek temsilcileriyle bir araya gelen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Beşiktaş tarihinin en önemli anlaşmasına imza atmak üzereyiz. Bitci.com dünyanın önde gelen şirketlerinden birisi. Sözlerin ve taraftarlarımızın desteğiyle çok büyük bir geliri kasamıza koyup Beşiktaş'ı dünya kulübü haline getirmek istiyoruz" dedi. Haberde bunun yanında Beşiktaş'ın token satışıyla kasasına 50 milyon dolar koyacağı ifade edildi.

HENÜZ ATILMIŞ İMZA YOK

Konuyla igili Haberturk.com'a bilgi veren kaynaklar Beşiktaş'ın token arzı için çalışma yürüttüğünü ancak henüz atılmış bir imza olmadığını belirtti. Zaten haberde de Çebi'nin imza atıldığını değil imza atılacağını söylediği ifade edildi.

Ancak alınan bilgiye göre Beşiktaş taraftar tokenı için Cointral'in de teklifinin masada olduğunu belirtti. Sunulan projeye göre 200 milyon 1903 adet Beşiktaş Token satışa sunulacak. Bu satıştan 600 milyon lira hasılat beklenirken bu hasılatın yüzde 75'i Beşiktaş'a kalacak.

Artık Beşiktaş Token üzerindeki bu belirsizliğin sona ermesi için yapılacak resmi açıklama bekleniyor. Söz konusu açıklamanın eylül bitmeden gelmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'DEN FARKLI OLACAK

Sitelerinde yer alan bilgilere göre Cointral'in platformunda henüz taraftar tokenları yer almıyor. Bitci.com'un Türkiye'de Denizlispor, Ankaragücü, Bursaspor, Karşıyaka, yurtdışında ise Rangers, Sporting Lisbon, Sion, Celta Vigo ve Espanyol gibi kulüplerle işbirlikleri bulunuyor.

Cointral'in hangi ağı üzerinde token oluşturacağını henüz bilmiyoruz. Bitci ise Bitchain ismini verdiği kendi geliştirdiği blockchain üzerinden token yaratıyor. Sitesindeki tokenlar Bitcicoin ile fiyatlandırılıyor.

Örneğin Fenerbahçe Token, bundan farklı olarak Ethereum ağı üzerinde bağımsız bir token olarak üretildi ve Paribu'dan satışa sunulmuş olsa da diğer platformlara entegrasyonu kolayca gerçekleştirilebilir. Zaten Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da tokenın tanıtımında yaptığı açıklamada ileriki dönemde Fenerbahçe Token'ın küresel borsalarda da işlem görmesini istediklerini belirtmişti.

1 SEZONDA 100 MİLYON TL GELİR ÜRETTİ

Galatasaray ise 2019 yılında Chiliz'in Socios.com platformuna dahil oldu. 2020 yılında ise taraftar tokenını arz etti. Galatasaray Fan Token Chiliz.net 'in yanında Paribu ve Okex'te işleme açıldı. Galatasaray, mayıs ayında yaptığı açıklamada sahiplerine Socios.com uygulaması üzerinde kulüp oylamalarında oy kullanma, taraftar ödülleri kazanma ve daha birçok kulüple etkileşim imkanı tanıyan Galatasaray Fan Token, bir sezonda 100 milyon TL’nin üzerinde gelir ürettiğini bildirdi.

Şubat 2020'de 10 liraya arz edilen Galatasaray Fan Token bugün ise 87 liradan işlem görüyor.

GALATASARAY 3. SIRADA

Galatasaray Token'larının toplam piyasa değeri bugün itibarıyla 36.3 milyon dolara ulaşmış durumda. Piyasa değeri bakımından bu Galatasaray Fan Token'ı dünyanın en büyük 3. taraftar tokenı yapıyor. PSG'nin taraftar tokenı 95 milyon dolarlık piyasa değeriyle ilk sırada yer alırken bu kulübü 68 milyon dolarla Barcelona takip ediyor.

Fenerbahçe Token ise 19 milyon dolarla 10. sırada yer alıyor. PSG Fan Token özellikle yeni transfer Lionel Messi'ye ücretinin bir kısmının bu tokenlarla yapılacağını açıklamasıyla sert yükseliş kaydetmişti. Messi'nin transfer,yle 58 doları gören PSG Fan Token bugün 31 dolara düşmüş olsa da zirvedeki yerini kaybetmedi.