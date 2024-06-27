Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda yangın

Yangın, saat 23.15 sıralarında Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nun teras katında çıktı.

Terasta birikmiş olan çöplerde bilinmeyen bir nedenle başlayan alevler, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.