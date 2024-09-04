Yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek olan UEFA Avrupa Ligi için geri sayım devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yapılan kura çekimi ile temsilcilerimizin rakipleri belli oldu. Beşiktaş’ın lig aşamasındaki rakipleri Frankfurt, Lyon, Maccabi Tel Aviv, Malmö, Bodo-Glimt, Athletic Bilbao ve Twente oldu. Siyah beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Hollanda ekibi Ajax ile mücadele edecek. Peki, Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 2024-2025 Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi fikstürü…