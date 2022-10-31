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Beşiktaş - Ümraniyespor maçı yazar yorumları

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor'u 5-2 mağlup ederken Şenol Güneş ikinci dönemine galibiyetle başladı. Çift santrforlu dizilimi tercih eden usta teknik direktörün gelişi siyah-beyazlı camiada havayı değiştirirken spor yazarları da İkinci Güneş dönemini ve ilk galibiyeti kaleme aldı

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  • Beşiktaş - Ümraniyespor maçı yazar yorumları: Forvet ve orta sahalar artık daha mutlu! - Günün Beşiktaş haberleri

    CEM DİZDAR: UMUT VEREN TELAŞSIZ BAŞLANGIÇ

    Beşiktaş iştahlı ve elden geldiğince hızlı olmaya çalıştı. Daha önemlisi telaşlı değildiler. Evet, bazı pozisyonlarda ‘Aceleci’ göründüler ama özellikle ikinci devre ’Telaş’’tan uzaktılar. Böylece bir sonraki Galatasaray maçı için Şenol Güneş ile lige iyi bir giriş yapmış oldular. 
  • Beşiktaş - Ümraniyespor maçı yazar yorumları: Forvet ve orta sahalar artık daha mutlu! - Günün Beşiktaş haberleri

    Güneş’in de ilk toplantıda altını çizdiği ‘Bu üç maçı halledelim önce’ tezinin rahat geçecek ilk ayağı tahmin edileceği gibi rahat geçti. Güneş’in zaten kredisi hayli fazla. Gol iştahı da gol atabilirliği de yüksek görünen Beşiktaş, İsmael döneminin kafa karışıklığı aşmak için iyi bir başlangıç yapmış oldu. Devamını hep birlikte göreceğiz. (FANATİK)
  • Beşiktaş - Ümraniyespor maçı yazar yorumları: Forvet ve orta sahalar artık daha mutlu! - Günün Beşiktaş haberleri

    ALİ GÜLTİKEN: TEŞHİSLERİYLE ŞÜPHEYE YER BIRAKMADI

    Şenol hocanın gelmesiyle beraber hem camia rahatladı hem de oyuncular... Güven duygusu futbolda çok önemli. Bunun yanına bir de doğru oyun kurgusunu koyduğunuzda ortaya dünkü gibi güzel sonuçlar çıkıyor. Beşiktaş'ın kadrosu iyi. Etkili oyuncular var. Sıkıntı bu kadronun kullanımı ile alakalıydı. Şenol hoca, ilk maçında yaptığı, ortaya koyduğu teşhislerle şüpheye yer bırakmadan maçı ilk dakikadan itibaren kopardı. Beşiktaş'ın kalesinde gördüğü goller de var ama bunlar büyük sıkıntı değil. 

     
  • Beşiktaş - Ümraniyespor maçı yazar yorumları: Forvet ve orta sahalar artık daha mutlu! - Günün Beşiktaş haberleri

    Şenol hocanın çabuk ve rakip kaleye dönük oyun mantığı; eldeki Weghorst, Cenk Tosun gibi oyuncuların golcülüğüyle buluştuğunda gördük ki işler Beşiktaş taraftarının istediği gibi gidiyor. Dün önemli olan rakibin kim olduğu değil, Beşiktaş'ın Şenol hoca ile galibiyetle başlamasıydı. Atılan 5 gol bundan sonraki yolu tarif etmiş oldu. (SABAH)
  • Beşiktaş - Ümraniyespor maçı yazar yorumları: Forvet ve orta sahalar artık daha mutlu! - Günün Beşiktaş haberleri

    GÜNTEKİN ONAY: FORVET VE ORTA SAHALAR ARTIK DAHA MUTLU

    Beşiktaş dün Ümraniyespor karşısında 5-2 kazanırken çok mu iyi futbol oynadı? Hayır. Ama Şenol Güneş ile daha özgüvenli ve yanlışlarında ısrar etmeyen bir Beşiktaş vardı sahada. Dün en büyük farklılık Cenk Tosun’un varlığıydı. Cenk 3 farklı pozisyonda görev aldı. Attı, attırdı, çok çalıştı, hepsinden önemlisi oyuna akıl kattı. Weghorst ile de iyi bir iletişim kurdu. Weghorst, Cenk ile birlikte oynadığında daha verimli olacaktır. Dikkat ederseniz, ilk haftalarda da Muleka ile birlikte oynadığında performansı daha yüksekti.

     
  • Beşiktaş - Ümraniyespor maçı yazar yorumları: Forvet ve orta sahalar artık daha mutlu! - Günün Beşiktaş haberleri

    Oyun içinde zaman zaman bocalasa ve tempoyu yükseltemese de Güneş’in Beşiktaş’ı oyuna akıl ve beceri katarak farklı kazandı. Ancak kesinlikle Güneş de biliyordur ki dünkü oyun deplasmanda Galatasaray derbisini kazanmak için yetmez. (HÜRRİYET)
  • Beşiktaş - Ümraniyespor maçı yazar yorumları: Forvet ve orta sahalar artık daha mutlu! - Günün Beşiktaş haberleri

    ALİ ECE: SANTRFOROLOJİ

    Şenol Güneş’in kariyerindeki başarıların hepsini yazmaya bu köşedeki alan yetmez. Onu benim gibi sevenlerin de sevmeyenlerin de hemfikir olduğu bir şey vardır ama: Üniversitelerde santrforoloji bölümü açılsa ders verenlerden birisi Şenol Güneş olur. Ümraniyespor karşısında Şenol Güneş futbolundan numuneler sergiledi. Gedson 2016 model Oğuzhan misali serbest 8’de asıl potansiyelini gösterdi. 
  • Beşiktaş - Ümraniyespor maçı yazar yorumları: Forvet ve orta sahalar artık daha mutlu! - Günün Beşiktaş haberleri

    Şenol hocanın kafası ne kadar rahat olur, ne kadar konsantrasyonunu santrforoloji ve takımı geliştirebilecek diğer teknik direktörlük maharetleri için kullanırsa o da Beşiktaşlılar da daha mutlu olurlar. Başlangıç beklerin performansı hariç umut verici, asıl belirleyici ise şüphesiz Dünya Kupası arası ve sonrasında bu kadronun ne oranda Şenol Güneş takımı hüviyetinde olacağında. (FANATİK)
  • Beşiktaş - Ümraniyespor maçı yazar yorumları: Forvet ve orta sahalar artık daha mutlu! - Günün Beşiktaş haberleri

    ATTİLA GÖKÇE: ÇİFT SANTRFOR, BEŞLİ SKOR, ÜÇLÜ ŞOV

    Unutulmaz bir gündü… Şenol Güneş 200. maçla Beşiktaş’a dönerken, açık farklı skorla umut, enerji ve sevinç yarattı. Skor tabelasında 5 gol var… Maç sonunda da “üçlü” çektirdi Şenol Hoca… Önceden bu coşku ritüeline katıldı mı, bilmiyorum… İlk kez gördüm. Gayet güzeldi. Jorge Jesus’tan sonra Şenol Güneş de taraftarla “ünsiyet” içinde… Onlarla dostça ilişkilerini geliştirmek, sevinci ve hüznü paylaşmak istiyor. Güzeel!

     
  • Beşiktaş - Ümraniyespor maçı yazar yorumları: Forvet ve orta sahalar artık daha mutlu! - Günün Beşiktaş haberleri

    Beş gollü maçın yıldızlarından biri de Beşiktaş taraftarları. Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusu ve Şenol Hoca’nın iyi bir oyunla dönüşünü marşlar ve sloganlarla kutladılar. Tempoları çok az düştü, çoğu maçı ayakta izledi. Takım da onlara özlediğini verdi. Tebrikler! (MİLLİYET)
  • Beşiktaş - Ümraniyespor maçı yazar yorumları: Forvet ve orta sahalar artık daha mutlu! - Günün Beşiktaş haberleri

    ERMAN TOROĞLU: GALATASARAY MAÇINA BAKMAK LAZIM

    Beşiktaş için kolay maçtı. Teknik adam değişince futbolcular kendilerine çekidüzen vererek oynarlar. Ama 3'üncü, 4'üncü maçtan sonra onların da gerçek yüzlerini göreceğiz. 10 maç sonra da teknik adamın etkisini görürüz.
  • Beşiktaş - Ümraniyespor maçı yazar yorumları: Forvet ve orta sahalar artık daha mutlu! - Günün Beşiktaş haberleri

    İsmael'i zaten bazı futbolcular istemiyorlardı… Dışarıya haber sızdırmaya da başlamışlardı. Zaten onun yüzünden de Fransız hoca, Beşiktaş'ta yapamayacağını anladı. O kulis yapan futbolcuların da bundan sonra sahada ne var ne yok mücadele etmeleri lazım. (SABAH)
  • Beşiktaş - Ümraniyespor maçı yazar yorumları: Forvet ve orta sahalar artık daha mutlu! - Günün Beşiktaş haberleri

    ERMAN ÖZGÜR: DURDURULAMAZ BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş için Şenol Güneş’in 2 antremanla büyük değişiklikler yapması kolay değildi ama Cenk Tosun ve Mert Günok seçimi ve maç başlangıcındaki tempo dikkat çekiciydi. Cenk-Weghorst ikilisinin bir arada olması Beşiktaş için kolay gol demekti, öyle de oldu.
  • Beşiktaş - Ümraniyespor maçı yazar yorumları: Forvet ve orta sahalar artık daha mutlu! - Günün Beşiktaş haberleri

    Savunma zaafları devam etmesine rağmen Beşiktaş’ın hücum iştahı, Cenk ve Weghorst’la durdurulamaz bir görüntüdeydi. Ümraniye kalecisi Anıl’ın yaptığı kurtarışlara rağmen Beşiktaş 5 gollü gösterişli bir galibiyetle 2. Şenol Güneş dönemine başlamış oldu. Dikkat çeken en ayrıntılardan bazıları ise 30 saniye kala oyuna giren Cenk Tosun’un maçın kahramanlarından biri oluşuydu. (FANATİK)
  • Beşiktaş - Ümraniyespor maçı yazar yorumları: Forvet ve orta sahalar artık daha mutlu! - Günün Beşiktaş haberleri

    MURAT ÖZBOSTAN: TEKNİK ADAMLIK MAKAMI GERİ DÖNDÜ

    İmza töreninde sözleriyle ağırlığını hatırlatan Şenol Güneş, dün de teknik adamlığının itibarını Beşiktaş tribünlerinden alkışlarla alırken sahaya sürdüğü 11 ile de İsmael dönemindeki ölü toprağını takımının üzerinden attı. 
  • Beşiktaş - Ümraniyespor maçı yazar yorumları: Forvet ve orta sahalar artık daha mutlu! - Günün Beşiktaş haberleri

    Elbette sorunlar yok değil, iki kanat beki de önlerinde kademe olmayınca sıkıntı yaşadılar. Biri sarı kartlı Masuaku, biri de sarı kart sınırında olan Rosier devrede kenara geldi. Bu da Güneş'in, Galatasaray derbisine yüklediği anlamda saklı… Bu sezon ilk kez 5 gol atan Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde derbiye gidecek. Tribünlerin de istediği bu değil miydi? (SABAH)
  • Beşiktaş - Ümraniyespor maçı yazar yorumları: Forvet ve orta sahalar artık daha mutlu! - Günün Beşiktaş haberleri
  • Beşiktaş - Ümraniyespor maçı yazar yorumları: Forvet ve orta sahalar artık daha mutlu! - Günün Beşiktaş haberleri
  • Beşiktaş - Ümraniyespor maçı yazar yorumları: Forvet ve orta sahalar artık daha mutlu! - Günün Beşiktaş haberleri

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