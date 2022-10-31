Beşiktaş - Ümraniyespor maçı yazar yorumları

ALİ GÜLTİKEN: TEŞHİSLERİYLE ŞÜPHEYE YER BIRAKMADI

Şenol hocanın gelmesiyle beraber hem camia rahatladı hem de oyuncular... Güven duygusu futbolda çok önemli. Bunun yanına bir de doğru oyun kurgusunu koyduğunuzda ortaya dünkü gibi güzel sonuçlar çıkıyor. Beşiktaş'ın kadrosu iyi. Etkili oyuncular var. Sıkıntı bu kadronun kullanımı ile alakalıydı. Şenol hoca, ilk maçında yaptığı, ortaya koyduğu teşhislerle şüpheye yer bırakmadan maçı ilk dakikadan itibaren kopardı. Beşiktaş'ın kalesinde gördüğü goller de var ama bunlar büyük sıkıntı değil.