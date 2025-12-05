Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Feyyaz Uçar'a başsağlığı mesajı
Beşiktaş ve Fenerbahçe Kulübü, torununu kaybeden eski futbolcu Feyyaz Uçar için başsağlığı mesajı yayımladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan başsağlığı paylaşımında, "Efsane futbolcularımızdan, Divan Kurulu Üyemiz Feyyaz Uçar'ın torunu Can Arbay'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; Uçar ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada ise "Bir dönem Futbol A Takımımızın formasını giyen eski milli oyuncu ve teknik direktör Feyyaz Uçar'ın torunu Can Arbay'ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; Feyyaz Uçar'a, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.