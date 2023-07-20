Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Beşiktaş Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri Tirana ve Zimbru oldu - Fenerbahçe Haberleri

        Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

        UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 2. eleme turundaki rakipleri belli oldu. Beşiktaş, Arnavutluk ekibi Tirana ile eşleşirken, Fenerbahçe ise Moldova temsilcisi Zimbru ile karşılaşacak.

        Habertürk
        Giriş: 20.07.2023 - 22:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupa'da rakipler belli oldu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi 2. eleme turundaki rakipleri belli oldu. Siyah-beyazlıların rakibi Arnavutluk temsilcisi Tirana olurken, sarı-lacivertlilerin rakibi ise Moldova ekibi Zimbru oldu.

        BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ TIRANA

        Beşiktaş'ın rakibini belirleyecek eşleşmede Tirana, 1-1'in rövanşında Dinamo Batumi'yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek adını 2. eleme turuna yazdırdı ve Beşiktaş'ın rakibi oldu. Arnavutluk temsilcisine turu getiren golleri 28. dakikada Regi Lushkja ve 78. dakikada Ardit Deliu kaydetti. Batumi'nin tek golü uzatma dakikalarında Tornike Kapanadze'den geldi.

        FENERBAHÇE, ZIMBRU İLE EŞLEŞTİ

        Turnuvadaki bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibini belirleyecek olan eşleşmede ise Zimbru, ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı San Marino ekibi La Fiorita'yı evinde 1-0 yenerek tur biletini aldı. Zimbru'ya turu getiren golü 35. dakikada Denis Dedecko kaydetti. Moldova temsilcisi bu sonuçla 2. eleme turunda Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

        İLK MAÇLAR 26 VE 27 TEMMUZ'DA, RÖVANŞLAR 1 VE 3 AĞUSTOS'TA

        Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 26, 27 Temmuz, rövanşları ise 3 Ağustos'ta oynanacak.

        Fenerbahçe, Zimbru ile ilk maçını 26 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'de İstanbul'da oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 1 Ağustos Salı günü saat 20.30'da Moldova'da oynanacak.

        Beşiktaş ise Tirana ilk maçını 27 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de İstanbul'da, rövanşı ise 3 Ağustos Perşembe günü Arnavutluk'ta oynayacak.

        Kupadaki diğer temsilcimiz Adana Demirspor ise Romanya temsilcisi Cluj ile ilk maçını 27 Temmuz Perşembe günü deplasmanda, rövanşı 3 Ağustos Perşembe günü Adana'da oynayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Ada’daki gerçeklere daha fazla sırtınızı dönmeyin"
        "Ada’daki gerçeklere daha fazla sırtınızı dönmeyin"
        FETÖ'nün "İstanbul Bölge İmamı" yakalandı
        FETÖ'nün "İstanbul Bölge İmamı" yakalandı
        Kılıçdaroğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Kılıçdaroğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Netanyahu Türkiye'ye geliyor
        Netanyahu Türkiye'ye geliyor
        Avrupa'da rakipler belli oldu!
        Avrupa'da rakipler belli oldu!
        AB'den kritik 'Doğu Akdeniz' vurgusu
        AB'den kritik 'Doğu Akdeniz' vurgusu
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        "Kaynaklar yatırıma kanalize edilecek"
        "Kaynaklar yatırıma kanalize edilecek"
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da!
        Kanarya'da rota Ekambi!
        Kanarya'da rota Ekambi!
        KKM'ye zorunlu karşılık getiriliyor
        KKM'ye zorunlu karşılık getiriliyor
        İşte transferde son gelişmeler!
        İşte transferde son gelişmeler!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ali Koç'tan yabancı kuralı açıklaması
        Ali Koç'tan yabancı kuralı açıklaması
        Annesinin yarım kalan hayali için öğretmenliği bıraktı
        Annesinin yarım kalan hayali için öğretmenliği bıraktı
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Son yılların en büyük arkeolojik keşfi: Sultanahmet’te 1500 yaşında ve sapasağlam kalmış bir Bizans yapısı bulundu
        Son yılların en büyük arkeolojik keşfi: Sultanahmet’te 1500 yaşında ve sapasağlam kalmış bir Bizans yapısı bulundu
        Kale'nin amiral gemisi halka açılıyor
        Kale'nin amiral gemisi halka açılıyor
        İkinci el otomobil ithalatı tarihi
        İkinci el otomobil ithalatı tarihi
        Ortalama yıllık yüzde 50 büyüme
        Ortalama yıllık yüzde 50 büyüme