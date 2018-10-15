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Beşiktaş Vida'yı satmak istiyor

Bu sezon iki yıldır kasasına koyduğu Şampiyonlar Ligi gelirlerinden mahrum kalan siyah-beyazlı kulüp denk bütçeyi tutturmak için çare arıyor. Kartal, Suudi Arabistan ekibi Al İttihad’ı çalıştıran Slaven Bilic’in kadrosunda görmek istediği Domagoj Vida’yı cazip bir bonservis bedeli karşılığında satmaya sıcak bakıyor.

15 Ekim 2018 Pazartesi, 12:30 | Güncelleme:

Milliyet'in haberine göre; son yıllarda mali disiplinden taviz vermeyerek, UEFA Finansal Fair Play kriterlerine uyum sağlamayı başaran Beşiktaş’ın bu sezon denk bütçe konusunda bir hayli zorlandığı ortaya çıktı.

İki yıldır kasasına koyduğu Şampiyonlar Ligi gelirlerinden bu sezon mahrum kalan siyah-beyazlı kulübün, UEFA ile imzaladığı, son senesine giren denk bütçe anlaşmasını tutturmak için yoğun çaba harcadığı aktarıldı. Yaz transfer döneminde mümkün olduğu kadar tasarruf yaparak kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, denk bütçe konusunda UEFA ile sorun yaşamamak için devre arasında oyuncu satmaya hazırlanıyor.

Satış için öne çıkan ilk oyuncunun ise Domagoj Vida olduğu öğrenildi. Suudi Arabistan ekibi Al-İttihad’ı çalıştıran Slaven Bilic’in vatandaşı olan Vida’yı kadrosunda görmek istediği ileri sürüldü. Bilic’in daha önce Premir Lig ekibi West Ham United’a kiraladığı Gökhan Töre ile de ilgilendiği kaydedildi. Siyah-beyazlı yönetimin denk bütçeyi tutturmak adına Vida ve Töre’nin yanı sıra diğer oyunculara gelebilecek teklifleri de değerlendirmeye alacağı vurgulandı.

Bu arada dövizde yaşanan dalgalanmaları da göz önünde bulunduran Beşiktaş Yönetimi forvet hattından bir oyuncunun gitmemesi durumunda bu bölgeye transfer yapmayı düşünmüyor. Mali anlamda Beşiktaş’ın geleceğini sağlama almak isteyen Başkan Fikret Orman’ın 2019 yaz transfer döneminde genç ve geleceği olan oyunculara yöneleceği ifade edildi.

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