Vodafone Park´ın kullanıma açıldığı 2015-16 sezonundan itibaren ligde toplamda 9 maçta sahadan mağlup ayrılan siyah-beyazlılar, Giresunspor karşısında 10´uncu mağlubiyetini aldı. Bu mağlubiyet ayrıca Beşiktaş´ın ligde Vodafone Park tarihinde aldığı en ağır mağlubiyet oldu. Siyah-beyazlılar, daha önce Vodafone Park´ta oynadığı lig maçlarında Antalyaspor (2), Sivasspor (2), Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor´a (2) kez mağlup olmuştu. Beşiktaş iç sahada Avrupa´da ise Genk'e 4-2, Bayern Mühih´e 3-1, Sporting´e ise 4-1´lik farklı skorlarla boyun eğmişti.