Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı sabah antrenmanıyla devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 16:33 Güncelleme: 02.07.2025 - 16:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beşiktaş Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına devam etti.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kondisyon çalışmalarıyla tamamlandı.

        Beşiktaş, yarın, sahada ve salonda yapacağı çalışmalarla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma! 4 kişi tutuklandı
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma! 4 kişi tutuklandı
        Alevler bu kez Çeşme'de! Yazdıkların olduğu alanda alarm!
        Alevler bu kez Çeşme'de! Yazdıkların olduğu alanda alarm!
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Kulağını kesip göndereceğiz!" Fidye 30 bin dolar!
        "Kulağını kesip göndereceğiz!" Fidye 30 bin dolar!
        Ve Serenay tatilde
        Ve Serenay tatilde
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Hakan Çalhanoğlu adım adım G.Saray'a!
        Hakan Çalhanoğlu adım adım G.Saray'a!
        Balık tutamayan adama kâbusu yaşattı!
        Balık tutamayan adama kâbusu yaşattı!
        Denizi kendilerinin sandılar
        Denizi kendilerinin sandılar
        İran'da kalan uçaklar geri getiriliyor
        İran'da kalan uçaklar geri getiriliyor
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Can kaybı ve yaralılar var! Emlak ofisinde kanlı düello!
        Can kaybı ve yaralılar var! Emlak ofisinde kanlı düello!
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        Kimseyi inandıramadı
        Kimseyi inandıramadı
        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef!
        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef!
        Hayatını Orman kaplamış
        Hayatını Orman kaplamış