Beşiktaş, yeni stadında Galatasaray’a 1 kez kaybetti

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, 29 Mart Cumartesi günü Galatasaray’ı ağırlayacak. Ligde oynadığı son 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, sarı-kırmızılılar karşısında galibiyete odaklandı.

Kara Kartal'ın bu mücadeledeki iç saha avantajı ise dikkat çekiyor. Siyah-beyazlı ekip, 11 Nisan 2016'da Bursaspor maçıyla rakiplerini konuk etmeye başladığı yeni stadında Galatasaray’la ligde 8 defa karşılaştı. Beşiktaş, bu müsabakalarda 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı. Kartal, attığı 14 gole karşılık filelerinde ise 5 gol gördü.

Kartal, söz konusu süreçteki tek beraberliğini yeni statta oynanan ilk derbide 24 Eylül 2016'da 2-2’lik skorla aldı.