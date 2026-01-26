Habertürk
        Beşiktaş'ın yenilmezlik serisi 10 maça çıktı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş’ın yenilmezlik serisi 10 maça çıktı

        Beşiktaş, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 10 karşılaşmada mağlup olmadı.

        Giriş: 26.01.2026 - 22:28 Güncelleme: 26.01.2026 - 22:28
        Beşiktaş'ın yenilmezlik serisi 10 maça çıktı!
        Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.

        Bu sonuçla siyah-beyazlıların mağlubiyet serisi de devam etti. Kartal, ligde 8 ve Türkiye Kupası’nda 2 olmak üzere oynadığı son 10 karşılaşmada yenilgi almadı.

        Bu süreçte Beşiktaş, Süper Lig’de Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor ve Kayserispor’u mağlup ederken; Samunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor ve Eyüpspor ile de berabere kaldı.

        Kara Kartal, kupada ise Fenerbahçe ve Ankara Keçiörengücü karşısında galip geldi.

