Beşiktaş'ın yenilmezlik serisi 10 maça çıktı!

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçla siyah-beyazlıların mağlubiyet serisi de devam etti. Kartal, ligde 8 ve Türkiye Kupası’nda 2 olmak üzere oynadığı son 10 karşılaşmada yenilgi almadı.