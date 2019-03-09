Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, Dünya Kadınlar Günü'nde ilginç bir karara imza attı.

Beşir, ülke genelinde bir süredir devam eden hükümet karşıtı gösterilerde gözaltına alınan tüm kadınların serbest bırakılması talimatı verdi.

Cuma günü güvenlik ve istihbarat servisi liderleriyle bir araya gelen Beşir, görüşmede protestolarla bağlı olarak tutuklanan kadınların serbest bırakılmasını istedi. Hükümet karşıtı aktivistlere göre, şu anda protestolarla bağlantılı olarak 150'den fazla kadın cezaevinde bulunuyor.

Cuma gününün erken saatlerinde Sudan'ın iki büyük şehrinde geniş çaplı gösteriler vardı. Yüzlerce gösterici, Cuma namazının ardından sokağa çıkarak Beşir'in istifasını istemişti.

Sudan polisi, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale ederek yüzlerce kişiyi ara sokaklara doğru dağıttı.

Geçtiğimiz ay, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ülkede olağanüstü hal ilan etmiş ve merkezi hükümeti feshederek, güvenlik yetkililerini valilik görevlerine atamıştı. Beşir'in yayınladığı kararnameyle polisin yetkileri genişletilmiş ve izinsiz toplanmalar yasaklanmıştı.

Beşir, Darfur bölgesinde soykırımı yönetme suçlamasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından aranıyor. Sudanlı lider iddiaları reddederken, ülkesinin Washington'ın 'terör destekçisi ülkeler' listesinden sildirmek için lobi çalışmaları yürütüyor.