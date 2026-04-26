        Haberler Dünya Ortadoğu Beşşar Esed'in yargılanmasına başlandı | Dış Haberler

        Beşşar Esed'in yargılanmasına başlandı

        Suriye'de devrik rejimin lideri Beşşar Esed ile kardeşi Mahir Esed'in hakkında gıyabi yargılama süreci başkent Şam'da başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Nisan 2026 - 18:27 Güncelleme:
        Şam’daki Adalet Sarayı’nda bulunan Dördüncü Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, üst düzey askeri ve güvenlik yetkililerinin isimleri de yer aldı.

        Duruşmada, Beşşar Esed ve Mahir Esed'in yanı sıra Muhammed Eymen Ayyuş, eski Savunma Bakanı Fahdi Casem el-Freyic, Dera askeri istihbarat başkanı Luay al-Ali, Dera istihbarat şubesi başkanı Fevik Nasır ile komutan Talal Hüseyin’in isimlerinin geçtiği belirtildi.

        Söz konusu kişilerin tamamının yurt dışına kaçtığı ve bu nedenle haklarında gıyabi yargılama yürütüldüğü, mahkemenin ilgili mevzuat kapsamında haklarında tebligat sürecini başlatacağı aktarıldı.

        Duruşmaların, Suriye Cumhuriyeti Genel Savcı Yardımcısı Hassan et-Trübe başkanlığında yürütüldüğü bildirildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Michael sinemada, Zengin Mutfağı sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Bu hafta vizyona giren filmler arasında Michael öne çıkıyor. Film, efsanevi şarkıcı Michael Jackson'ın hikayesini anlatıyor. 2009'da hayatını kaybeden Michael Jackson'ın gerçek hayattaki yeğeni olan 29 yaşındaki Jaafar Jackson, filmin başrolünü üstleniyor! Haftanın animasyonu 1881 Atatürk: Bir Lide...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gülistan Doku için JAK ekipleri Tunceli'de
        Gülistan Doku için JAK ekipleri Tunceli'de
        İran: Hiçbir koşulda Hürmüz'ü önceki haline döndürmeyeceğiz
        İran: Hiçbir koşulda Hürmüz'ü önceki haline döndürmeyeceğiz
        Trump'ın katıldığı yemekteki silahlı saldırı şüphelisi kim?
        Trump'ın katıldığı yemekteki silahlı saldırı şüphelisi kim?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Şiddet ihbarına giden polislere ateş açıldı!
        Şiddet ihbarına giden polislere ateş açıldı!
        Aslantepe'de dev kapışma!
        Aslantepe'de dev kapışma!
        Okan Buruk mu, Tedesco mu?
        Okan Buruk mu, Tedesco mu?
        61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
        61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
        2 aylık bebeğini öldürdü
        2 aylık bebeğini öldürdü
        Kahreden görüntü! Gelin çiçeğini, mezarın başına koydu!
        Kahreden görüntü! Gelin çiçeğini, mezarın başına koydu!
        Bilim onayladı! Kahve hem hafızayı hem ruh halini iyileştiriyor
        Bilim onayladı! Kahve hem hafızayı hem ruh halini iyileştiriyor
        Müzik sesi camı titretince deprem sanıp kaçtılar!
        Müzik sesi camı titretince deprem sanıp kaçtılar!
        Uçaklarda powerbank kullanımında yeni dönem
        Uçaklarda powerbank kullanımında yeni dönem
        ABD'den Deepseek uyarısı!
        ABD'den Deepseek uyarısı!
        "Şarkılarımdan çok ne giydiğim konuşuluyordu"
        "Şarkılarımdan çok ne giydiğim konuşuluyordu"
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        'Sorun yok' paylaşımı
        'Sorun yok' paylaşımı