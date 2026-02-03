Habertürk
        Best Brands Grup Enerji Yatırım halka arz oluyor: Best Brands ne zaman talep toplayacak, kaç lot verecek, fon kullanımı nasıl?

        Best Brands Grup Enerji Yatırım halka arz oluyor: Best Brands ne zaman talep toplayacak?

        Best Brands Grup Enerji Yatırım halka arz olmaya hazırlanıyor. 'BESTE' borsa kodu ile Ana Pazar'da işlem görmeye hazırlanıyor. 54 milyondan fazla lot dağıtacak firma, kazanacağı fonun tamamını yeni yatırım amaçlı kullanacak. Peki, Best Brands Grup Enerji Yatırım ne zaman talep toplayacak?

        Giriş: 03.02.2026 - 11:30 Güncelleme: 03.02.2026 - 11:30
        1

        Best Brands Grup Enerji Yatırım halka arz oluyor. 54 milyon 578 bin 570 lot dağıtmaya hazırlanan firmanın yüzde 29'u halka açılacak. Best Brands, kazanacağı fonun tamamını yeni yatırım amacıyla kullanacak. Best Brands Grup Enerji Yatırım halka arz detayları

        2

        BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM HİSSE FİYATI

        Firmanın hisse fiyatı 14,70 TL olarak belirlendi.

        3

        BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM LOT MİKTARI

        Şirket, 54 milyon 578 bin 570 lot dağıtımı yapacak. Olası lot miktarı tablosu şöyle:

        - 150 Bin katılım ~ 364 Lot (5350 TL).

        - 250 Bin katılım ~ 218 Lot (3204 TL).

        - 350 Bin katılım ~ 155 Lot (2278 TL).

        - 500 Bin katılım ~ 110 Lot (1617 TL).

        - 700 Bin katılım ~ 78 Lot (1146 TL).

        - 1.1 Milyon katılım ~ 50 Lot (735 TL).

        - 1.6 Milyon katılım ~ 34 Lot (499 TL).

        - 2.2 Milyon katılım ~ 25 Lot (367 TL).

        4

        BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

        Best Brands 5-6 Şubat 2026 tarihlerinde saat 10.30 ile 13.00 arasında talep toplayacak.

        5

        BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM FON KULLANIM YERİ

        Yüzde 100 yeni tesislerin kurulumu ve satın alınması.

        6

        BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM HANGİ BANKALARDA VAR?

        Firmanın hangi bankalar üzerinden halka arz olacağı henüz açıklanmadı.

        7

        BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM DİĞER HALKA ARZ DETAYLARI

        Halka açıklık: Yüzde 34

        Halka arz büyüklüğü: 802 milyon TL

        T1-T2 bakiyesi kullanılabilir

        Bist kodu: BESTE

