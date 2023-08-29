Beste Açar'dan Alper Kömürcü'ye: Herkes haddini bilecek!
Beste Açar, İpek Açar Kömürcü'nün eşi Alper Kömürcü ile karşı karşıya geldi. Açar'ın iddiasına göre; Kömürcü, Beste Açar'ın eski orkestrasındaki kişileri 'onunla çalışmayın' diye tehdit etti
Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar ile eşi İpek Açar Kömürcü arasında uzun yıllardır süren gerilim başka bir boyuta taşındı. Beste Açar, bu kez İpek Açar Kömürcü'nün eşi Alper Kömürcü'ye yüklendi.
Beste Açar'ın iddiasına göre; Alper Kömürcü, Beste Açar'ın eski orkestrasındaki kişileri 'Onunla çalışırsanız bir daha TRT'de çalamazsınız' diye tehdit etti.
"TEHDİT ARAMALARINI VE MESAJLARINI GÖRDÜM"
Bunun üzerine Beste Açar sert bir açıklamada bulundu. Açar, "Alper Kömürcü'nün eski orkestramdaki müzisyenlere 'Beste'ye çalarsanız TRT'de bir daha çalamazsınız' diye tehdit aramaları ve mesajlarını da bugün gördükten sonra 'artık yeter' demek zamanı! Herkes haddini bilecek. Şunu sakın unutmayın; bir şeyleri hasıraltı etmek onların var olduğu gerçeğini değştirmez, susmaksa her bir durum için yaptığınız sessiz anlaşmalardır, durumu değiştirmez" dedi.
Beste Açar ayrıca, "Konser provamda öğrendiğim hakkımda söylenen bu hadsizliği yaradana havale ettim. Şarkıların babamın şarkıları olduğunu hatırlatmak isterim Alper Kömürcü" ifadelerini kullandı.
BABASININ ŞARKILARIYLA KONSER TURUNA BAŞLIYOR
'Kar Beyaz' gibi Türk pop müziğine damga vuran bir şarkı yazan yakın zamanda kendi tekli şarkısını yayımlayan Best Açar, 'Efsane Kayahan şarkılarıyla Beste Açar' ismiyle seri konser turuna yarın başlıyor. Beşiktaş'ta başlayan konser serisi Eskişehir ve Ankara'da devam edecek. Beste Açar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Kültür Yolu Festivali'yle de Türkiye'nin dört bir yanında sevenleriyle buluşacak.
Beste Açar, "Babam, hayata Beşiktaş'ta veda etti. Ben de Beşiktaş'ta ilk konserimle cennete şarkılarını göndereceğim. Bu da ilginç bir tesadüf oldu benim için" dedi.
İpek Açar Kömürcü, 1999–2015 yıllar arasında arasında Kayahan ile evlilik yaşamıştı.
İpek Açar Kömürcü, 2015'te Kayahan'ın vefat etmesinden 4 yıl sonra kendisi gibi müzisyen olan Alper Kömürcü ile evlenmişti.
"BABAMIN SOYADINI KULLANMASIN"
Beste Açar, babası Kayahan'ın vefatından sonra İpek Açar Kömürcü ile uzun yıllardır polemik yaşıyor.
Daha önce mal paylaşımında sıkıntı yaşayan ikili, 2021'de de 'soyadı' polemiğiyle karşı karşıya gelmişti.
Beste Açar, "İpek Hanım’dan artık babamın soyadını kullanmamasını buradan da rica ediyorum. İki soyadı istiyorsa, kızlık soyadını kullanabilir" ifadelerini kullanmıştı.
"EŞİYLE BABAMIN EVİNDE KALDILAR"
Alper Kömürcü ile birlikte İpek Açar Kömürcü'nün Kayahan'a ait Balıkesir Gömeç'teki evde kalmalarına tepki gösteren Açar, "Bu olay kalbimi acıttı" demişti.
"BEN BÖYLE OLMASINI İSTİYORUM!"
Beste Açar'ın açıklamaları karşısında suskunluğunu bozan İpek Açar Kömürcü, isyan etmiş ve şunları söylemişti:
Artık çok yoruldum. Bana yapılan bu şiddeti de esefle kınıyorum. Yeter! Kayahan Bey ile 22 yıl aynı hayatı paylaştık, çok güzel bir aile kurduk ve dünya tatlısı da bir evladımız var. Maalesef sonuna kadar savaşmamıza rağmen kendisini kaybettik. Nurlar içinde uyusun inşallah. Her daim anılarımızda ve kalbimizde.
Yüce Rabbim bana yeniden mutluluğu nasip etti ve yüreği pırlanta olan bana ve aileme değer veren benim de çok değer verdiğim eşim Alper Kömürcü ile evlendim. Gözümden sakındığım evladımın, eşimin ve ailemin bana yapılan bu şiddetten ötürü üzülmelerini ve kırılmalarını asla istemem.
Ev konusuna gelince; tüm bakımlarını, çatısını ve bahçesini yaptırdığımız kısacası maddi, manevi tek başımıza sahip çıktığımız bu yere, ustaların başında durmak için aile olarak gittik. Bunun hesabını da kimseye verecek değilim. Yıkılmasına, harap olmasına gönlümüz el vermedi, vermeyecek. Son nefesime kadar da Kayahan Bey'in bıraktıklarına sahip çıkmaya devam edeceğim.
'Öbür dünyada olan babamla konuştum ve mesajlarını iletiyorum' diye şuursuz bir açıklama yapan şahsa son sözüm; Türkiye Cumhuriyeti'nin bana verdiği yeni kimlikte de olduğu gibi ölene kadar evladımla aynı soyadını taşıyacağım! Ben böyle olmasını istiyorum. Bu konu ile ilgili başka bir açıklama da yapmayacağım. Saygılarımla...