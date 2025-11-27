Beste Kökdemir ile Fazlı Erdinç Çatak'ın oğulları dünyaya geldi
Ünlü oyuncu Beste Kökdemir ile Fazlı Erdinç Çatak çifti, Kai Güneş adını verdikleri ilk çocuklarını kucaklarına aldı
4 Temmuz’da Fazlı Erdinç Çatak ile evlenen oyuncu Beste Kökdemir, düğünlerinde ilk bebeklerini beklediklerini açıklamış ve oğullarına 'Kai Güneş' adını vereceklerini duyurmuştu.
Ünlü çift, bugün mutluluklarını taçlandırarak ilk çocuklarını kucaklarına aldı.
Çiçeği burnunda baba Fazlı Erdinç Çatak, doğumhanede yaşadığı duygu dolu anları sosyal medya hesabından; "Doğdu Güneş’im" notuyla paylaşarak müjdeyi verdi.
Çatak, kısa süre sonra oğluyla ilk buluşma anını da takipçileriyle paylaştığı kareye; "Selam, ben baban" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram