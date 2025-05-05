Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Beste Kökdemir ve Fazlı Erdinç Çatak evleniyor - Magazin haberleri

        Beste Kökdemir ve Fazlı Erdinç Çatak evleniyor

        Beste Kökdemir, bir süredir aşk yaşadığı Fazlı Erdinç Çatay'tan evlilik teklifi aldı. Sevgilisine "Evet" yanıtını veren Kökdemir, duygusal anlar yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2025 - 08:13 Güncelleme: 05.05.2025 - 08:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ünlü oyuncu evleniyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Oyuncu Beste Kökdemir, bir süredir gözlerden uzakta aşk yaşadığı iş insanı Fazlı Erdinç Çatak ile evleniyor.

        Fazlı Erdinç Çatak, sevgilisiyle araçlarını park ettikleri bir yerde manzarayı izlerken bir anda yere diz çöküp Beste Kökdemir'e evlenme teklifinde bulundu.

        Beste Kökdemir, sevgilisinin evlilik teklifi karşısında duygusal anlar yaşadı. Fazlı Erdinç Çatak'a; "Evet" yanıtını veren Kökdemir, o anları da sosyal medya hesabından Nazım Hikmet Ran'ın "Senin bana nasip olman, şahsi hayatımın en değer biçilmez talihidir" şiiriyle paylaştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Beste Kökdemir
        #Fazlı Erdinç Çatay
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cansız bedenlerine ulaşıldı! Sır ölüm!
        Cansız bedenlerine ulaşıldı! Sır ölüm!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Koruduğu oğlu tarafından öldürülmüş!
        Koruduğu oğlu tarafından öldürülmüş!
        Sıcaklık batı ve iç kesimlerde artıyor! 5 bölgede yağış var!
        Sıcaklık batı ve iç kesimlerde artıyor! 5 bölgede yağış var!
        Trump talimat verdi: "Alcatraz hapishanesi açılsın"
        Trump talimat verdi: "Alcatraz hapishanesi açılsın"
        Putin'den nükleer silah mesajı: Umarım ihtiyaç duyulmaz
        Putin'den nükleer silah mesajı: Umarım ihtiyaç duyulmaz
        Yabancı filmlere yüzde 100 gümrük vergisi
        Yabancı filmlere yüzde 100 gümrük vergisi
        Siesta uykusunun sıra dışı hikâyesi
        Siesta uykusunun sıra dışı hikâyesi
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        Mourinho'dan ayrılık sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan ayrılık sorusuna yanıt!
        Fenerbahçe şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı!
        Fenerbahçe şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı!
        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar
        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar
        Derbisiz Special One!
        Derbisiz Special One!
        Ona 'altın süt' deniliyor! 5 dakikada hazırlanıyor
        Ona 'altın süt' deniliyor! 5 dakikada hazırlanıyor
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Fenerbahçe'de yine hüsran!
        Fenerbahçe'de yine hüsran!
        Adalet Bakanı Tunç: Eski mevzuata göre tahliye oldu
        Adalet Bakanı Tunç: Eski mevzuata göre tahliye oldu
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        101 ülkeye eşit
        101 ülkeye eşit
        1 haftanı bir de böyle planlamaya ne dersin?
        1 haftanı bir de böyle planlamaya ne dersin?