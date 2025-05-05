Beste Kökdemir ve Fazlı Erdinç Çatak evleniyor

Oyuncu Beste Kökdemir, bir süredir gözlerden uzakta aşk yaşadığı iş insanı Fazlı Erdinç Çatak ile evleniyor.

Fazlı Erdinç Çatak, sevgilisiyle araçlarını park ettikleri bir yerde manzarayı izlerken bir anda yere diz çöküp Beste Kökdemir'e evlenme teklifinde bulundu.

Beste Kökdemir, sevgilisinin evlilik teklifi karşısında duygusal anlar yaşadı. Fazlı Erdinç Çatak'a; "Evet" yanıtını veren Kökdemir, o anları da sosyal medya hesabından Nazım Hikmet Ran'ın "Senin bana nasip olman, şahsi hayatımın en değer biçilmez talihidir" şiiriyle paylaştı.