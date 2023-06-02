Galatasaray'ın sıkı taraftarlarından biri olduğu bilinen Betül Demir, kendisine yöneltilen "Kraliçe burada peki ya kral nerede?" sorusuna ise "Vallahi ben tek bir kral tanıyorum. Geçen akşam attığı gollerle şampiyonluğa götüren tek kral Mauro Icardi" şeklinde esprili bir yanıt verdi.