İHA'nın haberine göre, Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği tarafından açıklanan verilere göre; beyaz eşya sektörü 2018 yılının ilk 6 aylık (Ocak-Haziran) döneminde yüzde 0,9 oranında küçüldü. Alt bilenlerde ise ihracat yüzde 5,4 oranında artarken iç pazarda yüzde 15’lik bir küçülme gerçekleşti.
Sektör, 4 beyaz eşyada (buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası, fırın) 2018 yılının ilk 6 aylık (Ocak-Haziran) döneminde yüzde 0,9 oranında küçüldü. Alt bileşenlerde ihracat yüzde 5,4 oranında büyürken, iç satışlarda ise yüzde 15’lik bir küçülme gerçekleşti.
“İLK 6 AYDA 12,1 MİLYON ADET ÜRÜN SATILDI. BU DA YÜZDE 0,9’LUK KÜÇÜLMEYE İŞARET EDİYOR”
TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Güler, satış rakamlarımda geçen yıla oranla yüzde 0,9’luk bir küçülme olduğunu belirterek, “6 aylık büyümemiz yüzde 0,9 yani kabaca yüzde 1’lik bir küçülme var. İhracat ve iç piyasa beraber geçen sene 4 büyük beyaz eşyada 12,2 milyon adet ürün satılmışken ilk 6 ayda 12,1 milyon adet ürün satıldı. Bu da yüzde 0,9’luk küçülmeye işaret ediyor” dedi.
“SEKTÖRÜN BU YILI 3,1 BÜYÜMEYLE KAPATACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ”
İHA muhabirine açıklamalarda bulunan TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkanı ve Vestel Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Ergün Güler, yılsonunu yüzde 3,1 oranında büyümeyle kapatacaklarını öngördüklerini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:
“İlk 6 ayda Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği olarak üyelerimiz satış rakamları itibariyle 0,9’luk bir küçülme gördük. Bunun alt bileşenine bakarsak aslında ihracat öngördüğümüz şekilde gidiyor. İhracatı bu yıl için 6,4 olarak tahmin etmiştik; sonuç 5,4 oldu ama biz yılı 6,4 olarak kapatacağız muhtemelen çünkü daha yüksek sezon yeni başladı. Bizi çok daraltan taraf iç piyasa oldu. Beklentilerimizin de üstünde daraldı. Bu sene çok müthiş bir büyüme öngörmemiştik. Tek haneli düşük seviyelerde bir büyüme bekliyorduk. Eksi 15’i gördük; bu rakam 6 ay için son 10 yılda hiç görmediğimiz bir daralma. Bu minvalde biz yılı normalde 6,1 büyüme olarak öngörmüştük ihracat ve iç piyasayla beraber ama iç piyasadaki bu sert daralma sebebiyle iç piyasa öngörümüzü eksi 5’e çekiyoruz ve toplamda da ihracat sayesinde sektörün bu yılı 3,1 büyümeyle kapatacağını öngörüyoruz.”
2018 yılının ilk 6 aylık (Ocak-Haziran) döneminde 4 beyaz eşya grubunda (buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası, fırın) üretim, 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 3,8 oranında azalarak 12 milyon 91 bin adet olarak gerçekleşirken bu üretimin 8 milyon 888 bin adeti ihraç edildi. İç piyasada ise 3 milyon 222 bin adet satış gerçekleştirildi.
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