Beyaz eşya iç satışlarındaki sert gerileme Kasım ayında da devam ederken, satışlar yüzde 18 düşüşle 427,742 adet olarak gerçekleşti.

Türkiye Beyaz Eşya sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre; buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinesi ve fırından oluşan dört ana ürün grubunda iç satışlar Ocak-Kasım döneminde ise yüzde 17 düşüşle 5.8 milyon adet oldu.

Beyaz eşya sektöründeki daralma nedeniyle, hükümet 31 Ekim'de sektörde uygulanan ÖTV oranının sıfıra indirildiğini açıklamıştı.

Beyaz eşya ihracatı Kasım ayında yüzde 9 artışla 1.84 milyon adet, Ocak-Kasım'da ise yüzde 6 artışla 17.68 milyon adet oldu. Sektör üretimi Kasım'da yüzde 4 artışla 2.24 milyon, Ocak-Kasım'da ise yüzde 1 düşüşle 23.46 milyon adet olarak gerçekleşti.

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