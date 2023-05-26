Beyaz eşyada ithalat arttı ihracat azaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Beyaz eşyada ithalat arttı ihracat azaldı

Beyaz eşya pazarı Ocak-Nisan döneminde büyürken, bu dönemde sektörün ihracatında ise daralma yaşandı. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre, sektörün yılın ilk 4 ayındaki iç pazar satışları geçen yıla göre yüzde 14 arttı ve 3 milyon 179 bin 295 adede yükseldi. Bu dönemde sektör ihracatı yüzde 24 azalarak 6 milyon 699 bin 844 adede gerilerken, üretimde de düşüş yaşandı. Ocak-Nisan döneminde Türkiye'nin beyaz eşya üretimi yüzde 5 oranında geriledi ve 10 milyon 770 bin 4 adet şeklinde gerçekleşti. TÜRKBESD verilerine göre, yılın ilk 4 ayında beyaz eşya ithalatının yüzde 49 oranında artarak 147 bin 275 adede çıkması ise dikkat çekti

Beyaz eşyada ithalat arttı ihracat azaldı
HABERTURK.COM

Beyaz eşya pazarı yılın ilk 4 ayında büyürken, bu dönemde sektörün ihracatında ise daralma yaşandı.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre, yılın ilk 4 ayında sektörün altı ana üründe iç satışları geçen yıla göre yüzde 14 arttı. Böylece Ocak-Nisan döneminde beyaz eşya pazarı 3 milyon 179 bin 295 adede yükseldi.

Bu dönemde sektör ihracatı yüzde 24 azalarak 6 milyon 699 bin 844 adede gerilerken, üretimde de düşüş yaşandı.

TÜRKBESD'in açıkladığı rakamlara göre, Ocak-Nisan döneminde Türkiye'nin beyaz eşya üretimi yüzde 5 oranında geriledi ve 10 milyon 770 bin 4 adet şeklinde gerçekleşti.

İTHALAT ARTTI, İHRACAT AZALDI

Türkiye beyaz eşya sektörü Nisan ayında da üretim ve ihracat kaybı yaşadı.

Nisan ayında beyaz eşya üretimi yüzde 13 gerileyerek 2 milyon 427 bin 190 adede düşerken, ihracat ise yüzde 54 oranında azaldı ve 1 milyon 59 bin 895 adet şeklinde gerçekleşti.

Nisan ayında sektörün iç satışlarında ise yüzde 27 oranında artış gözlemlendi. Buna göre, sektörün Nisan ayında gerçekleştirdiği iç satışlar 841 bin 170 adedi buldu.

TÜRKBESD, beyaz eşyada ithalat rakamlarını da açıkladı.

Ocak-Nisan döneminde beyaz eşya ithalatı yüzde 49 oranında artarak 147 bin 275 adede çıkarken, Nisan ayında ise ithalat yüzde 88 oranında yükseldi ve 44 bin 581 adet olarak kayıtlara geçti.

'İHRACATTA RESESYON RİSKİ VAR'

Sektörün Ocak-Nisan dönemi sonuçlarını değerlendiren TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Sığın, "Tüm zorluklara rağmen Nisan ayında iç satışlarımızda önemli bir büyüme kaydettik. Altı ana üründe iç satışlarımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 oranında arttı. Bu büyümenin ülke ekonomimizin dengeli ve istikrarlı
gelişimi ile istihdamı koruma hedeflerine sağladığı katkıları açıkça görebiliyoruz" dedi.

Beyaz eşya ihracatında yaşanan daralmanın devam ettiğini de kaydeden Sığın, "Bu daralmanın da etkisiyle, toplam üretim rakamlarımız Nisan ayında azaldı. Bu durum, küresel ekonomik faktörlerin etkisiyle sektörümüzün ihracat performansının zorlu bir süreçten geçtiğini ortaya koymakla birlikte esasında bilindiği üzere beklenen bir düşüştü. Nitekim, Avrupa’da salgın dönemindeki kapanmaların da etkisiyle tüketicilerin ev içine yönelmeleri tüketimi hızlandırmış ve bu durum sektörümüze ihracatta da pozitif yansımıştı" ifadelerini kullandı.

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Sığın, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası enerji kaygıları, güvensizlik ve yüksek enflasyon ortamı sonucu rakamların bu senenin başında küçülmeye geçtiğini de vurgulayarak, "Avrupa’daki genel ekonomik çalkantılar ve resesyon sinyalleri nedeniyle ihracatımız açısından talep daralması riskinin sürdüğünü söyleyebiliriz. Orta ve uzun vadede sektörümüz için büyüme fırsatları olduğu kanaatindeyiz. 2023 yılının devamında, ilk 4 ayda gördüğümüz ihracat daralmasında düşüş yaşanmasını ve yüksek satış sezonuna da yaklaştıkça üretimimizin giderek yükselmesini umuyoruz" diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi Bakan Kirişci, Habertürk TV'de konuşuyor
İŞ-YAŞAM Bakan Kirişci, Habertürk TV'de konuşuyor
JP Morgan 1000 çalışanını işten çıkartıyor
İŞ-YAŞAM 1000 kişiyi işten çıkartacak
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
İŞ-YAŞAM Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Kılıçdaroğlu'ndan kredi kartı borcu vaadi
İŞ-YAŞAM Kılıçdaroğlu'ndan kart borcu vaadi
Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı; borç yapılandırmada başvuru süresi uzatıldı
İŞ-YAŞAM Borç yapılandırmada başvuru süresi uzatıldı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den Habertürk'e açıklamalar
İŞ-YAŞAM Bakan Bilgin'den Habertürk'e açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarım kalan işi tamamlayacağız"
İŞ-YAŞAM "Yarım kalan işi tamamlayacağız"
ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,3 büyüdü 
İŞ-YAŞAM ABD ekonomisi yüzde 1,3 büyüdü 
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında geldi
İŞ-YAŞAM İşsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında ...
AB, Rusya Merkez Bankası'nın 200 milyar Euro'dan fazla varlığını dondurdu 
İŞ-YAŞAM AB'den Rusya'ya 200 milyar euroluk bloke

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.