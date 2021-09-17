"Beyaz Kuş" dinleyiciyle buluştu 0:00 / 0:00

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Doğan Duru, Redd grubunun solisti olmasının yanı sıra gitarist, söz yazarı, besteci, sanat tasarımcısı ve tenör. Düzenlemelerindeki imzasıyla fark yaratan, opera eğitiminin ardından uzun yıllar yurt dışında ve ülkemizde şan resitalleriyle konserler veren sanatçının film müzikleri de adından söz ettiren önemli çalışmalarından.

'Beyaz Kuş'un düzenlemesi Doğan Duru'ya ait. Davul ve mix'te Berke Özgümüş, diğer tüm enstrümanlarda Doğan Duru, kapak görselinde ise Nalan Alaca imzası bulunuyor.

YouTube'da yayınlanan 'Beyaz Kuş' klibinde yeteneğiyle göz dolduran Gonca Vuslateri, hem oyuncu olarak izleyenleri büyülüyor hem de Buse Tilman'la birlikte ilk kez yönetmen koltuğuna oturuyor. Klipte Doğan Duru ve Gonca Vuslateri'nin yanı sıra Ozan Buz da dikkatleri üzerine çekiyor.

Doğan Duru dinleyenlerini, Mehmet Güreli'nin bestesi, Görkem Yeltan'ın sözleri eşliğinde kararsız adımlarla süzülen "Beyaz Kuş"un kanatlarında fark yaratan yorum ve düzenlemesiyle, olağanüstü bir gezintiye çıkarıyor.

Doğan Duru'nun yorumuyla "Beyaz Kuş", tüm dijital platformlarda yayında.