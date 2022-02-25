Beyaz Saray'dan Rusya'ya 'Çernobil' kınaması 0:00 / 0:00

AA

Psaki düzenlediği günlük basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AA'nın haberine göre; Rus askerlerinin Ukrayna'daki Çernobil nükleer santralinin kontrolünü ele geçirdiğine işaret eden Psaki, şöyle konuştu:

"Rus askerlerinin Çernobil nükleer santrali çalışanlarını rehin tuttuğuna ilişkin güvenli raporları öfkeyle karşılıyoruz. Nükleer atık tesislerinin korunmasını sağlamak için çalışan sivil çalışanları rehin tutmak, kanunsuz ve son derece tehlikelidir. Bu konuda çok endişeliyiz. Bu eylemi kınıyoruz ve çalışanların bir an önce salıverilmesi çağrısı yapıyoruz."

ULUSLARARASI ATOM ENERJİSİ AJANSI'NDAN KRİTİK AÇIKLAMA

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Rus askerleri tarafından ele geçirilen Çernobil Nükleer Tesislerine ilişkin "o bölgedeki nükleer tesislerin güvenli ve emniyetli işleyişinin hiçbir şekilde etkilenmemesi ve aksamamasının hayati önem taşıdığını" söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrasında bu ülkedeki nükleer tesislere yönelik AGİT'ten yapılan yazılı açıklamada Başkan Grossi'nin değerlendirmelerine yer verildi.

Grossi, UAEA'nın Ukrayna'daki durumu büyük bir endişeyle takip ettiği ve ülkenin nükleer tesislerini riske atabilecek herhangi bir eylemden kaçınılması için azami dikkat gösterilmesi çağrısında bulundu.

Ajansın Ukrayna'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini kaydeden Grossi, nükleer santrallerin ve nükleerle ilgili diğer tesislerin emniyeti ve güvenliğine özel olarak odaklanıldığını aktardı.

Grossi, Çernobil Nükleer Tesislerine ilişkin Ukraynalı muhataplarından edindiği bilgilere de değinerek, söz konusu tesis ve bulunduğu alanın "tanımlanamayan askeri güçler tarafından ele geçirildiğini", tesislerde herhangi bir can kaybı ya da zararın meydana gelmediği bilgisinin kendisiyle paylaşıldığını aktardı.

ÇERNOBİL'DEKİ TESİSLERİN GÜVENLİĞİ

Başkan Grossi, "O (Çernobil) bölgedeki nükleer tesislerin güvenli ve emniyetli işleyişinin hiçbir şekilde etkilenmemesi ve aksamaması hayati önem taşıyor." görüşünü paylaştı.

Ukraynalı yetkililerle düzenli bir şekilde görüştüklerini belirten Grossi, "Barışçıl amaçlar için kullanılan nükleer tesislere yönelik herhangi bir silahlı saldırı ve tehdidin Birleşmiş Milletler'in (BM) ilkeleri başta olmak üzere, uluslararası hukuk ve Ajansın tüzüğünün ihlalini teşkil ettiğini" içeren bir kararın alındığını hatırlattı.​