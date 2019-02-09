ABD Başkanı Trump, dün, sağlık kontrollerinden geçmek üzere Walter Reed askeri hastanesine gitmişti.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Trump'ın doktoru Sean Conley, "ABD Başkanı'nın sağlık durumunun çok iyi olduğunu açıklamaktan mutluluk duyuyorum. Başkanlık görevi sona erene kadar ve sonrasında da bu şekilde devam etmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

72 yaşındaki Trump'ın alkol veya sigara kullanmadığı, ancak aşırı miktarda gazlı içecek ve fast food tükettiği, sporla arası olmasa da temel seviyede golf oynadığı ve yürüyüş yaptığı biliniyor.

Geçen yıl ABD'de yayınlanan "Ateş ve Öfke: Trump'ın Beyaz Saray'ının İçinden" adlı tartışmalı kitaptaki ifadeler dünyayı sarsmış, ABD Başkanı Donald Trump'ın zihinsel sağlığı ile ilgili spekülasyon başlamıştı.