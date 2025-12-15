Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Beyaz Saray yetkililerinin, Raid Saad suikastı sonrası Netanyahu'ya "küfürler yağdırdığı" iddiası | Dış Haberler

        Beyaz Saray yetkililerinin, Raid Saad suikastı sonrası Netanyahu'ya "küfürler yağdırdığı" iddiası

        ABD Başkanı Donald Trump'ın çevresindeki Beyaz Saray yetkililerinin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya talimatı bizzat verdiği Raid Saad suikastı sonrasında "küfürler yağdırdığı" iddia edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 17:27 Güncelleme: 15.12.2025 - 17:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        İddia: Beyaz Saray yetkilileri, Netanyahu'ya küfür etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinde Nahum Barnea imzasıyla yayınlanan yazıda, ABD'li kaynaklara dayandırılarak Beyaz Saray'ın, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının komutanlarından Raid Saad'a yönelik geçen hafta düzenlenen suikasta tepkisi aktarıldı.

        Talimatını Netanyahu'nun verdiği suikastın ardından Beyaz Saray yetkililerinin, bir gazetenin açıktan aktaramayacağı ifadelerle İsrail Başbakanı'na küfürler yağdırdığı, hatta bunların bir kısmının doğrudan Netanyahu'ya söylendiği öne sürüldü.

        Trump'ın çevresinin, suikastı Hamas'a değil, ABD'ye mesaj olarak algıladığı, Netanyahu'nun dün kabine toplantısındaki konuşmasında kullandığı "Politikamız çok kararlı ve bağımsız olmaya devam edecek." sözlerinin de ABD'ye bir mesaj taşıdığına işaret edildi.

        REKLAM

        "Beyaz Saray bugün, hiçbir İtalyan veya Endonezyalı askerin Hamas'ı silahsızlandırmak için hayatını tehlikeye atmayacağını anlıyor." ifadesinin kullanıldığı analizde, Trump'ın İsrail'in Gazze'den çıkacağını vaad etmesi nedeniyle bu görevin Filistinlilere kalacağı ileri sürüldü.

        Netanyahu'nun bunu bilmesine rağmen plana onay verdiği belirtilerek önceki ateşkes ve esir takası anlaşmalarında da aynı şekilde davranarak önce kabul ettiği, ikinci aşamaya geçişte anlaşmadan çekildiği hatırlatıldı.

        İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, yayımladıkları ortak açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyinde bir patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 İsrail askerinin yaralandığını ileri sürmüş, buna karşılık Gazze kentinde Hamas'ın üst düzey isimlerinden Saad'ın hedef alındığını aktarmıştı.

        Hamas, silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının komutanlarından Saad'ın, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybettiğini doğrulamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "2026 Türkiye için zirveler yılı olacak"
        "2026 Türkiye için zirveler yılı olacak"
        'Eşime neden baktın' cinayeti... 4 ay önce evlenmiş! Dehşet anı kamerada!
        'Eşime neden baktın' cinayeti... 4 ay önce evlenmiş! Dehşet anı kamerada!
        İnceleme başlatıldı! Okul müdürü öğrenciyi yere savurdu!
        İnceleme başlatıldı! Okul müdürü öğrenciyi yere savurdu!
        Domuz avcıyı öldürdü! Kanlı av!
        Domuz avcıyı öldürdü! Kanlı av!
        Gülşah Durbay için tören!
        Gülşah Durbay için tören!
        Guardian yazdı: Esad yeniden öğrenci oldu
        Guardian yazdı: Esad yeniden öğrenci oldu
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Elektrik ekipleri fark etti! Trafoda feci ölüm!
        Elektrik ekipleri fark etti! Trafoda feci ölüm!
        Tarihin en düşük seviyesi!
        Tarihin en düşük seviyesi!
        Künefe dünyanın en iyi tatlısı seçildi!
        Künefe dünyanın en iyi tatlısı seçildi!
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        Hayat değiştiren prim dağıttı
        Hayat değiştiren prim dağıttı
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        Tedesco kararını verdi!
        Tedesco kararını verdi!