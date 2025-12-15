Beyaz Saray yetkililerinin, Raid Saad suikastı sonrası Netanyahu'ya "küfürler yağdırdığı" iddiası

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinde Nahum Barnea imzasıyla yayınlanan yazıda, ABD'li kaynaklara dayandırılarak Beyaz Saray'ın, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının komutanlarından Raid Saad'a yönelik geçen hafta düzenlenen suikasta tepkisi aktarıldı.

Talimatını Netanyahu'nun verdiği suikastın ardından Beyaz Saray yetkililerinin, bir gazetenin açıktan aktaramayacağı ifadelerle İsrail Başbakanı'na küfürler yağdırdığı, hatta bunların bir kısmının doğrudan Netanyahu'ya söylendiği öne sürüldü.

Trump'ın çevresinin, suikastı Hamas'a değil, ABD'ye mesaj olarak algıladığı, Netanyahu'nun dün kabine toplantısındaki konuşmasında kullandığı "Politikamız çok kararlı ve bağımsız olmaya devam edecek." sözlerinin de ABD'ye bir mesaj taşıdığına işaret edildi.

"Beyaz Saray bugün, hiçbir İtalyan veya Endonezyalı askerin Hamas'ı silahsızlandırmak için hayatını tehlikeye atmayacağını anlıyor." ifadesinin kullanıldığı analizde, Trump'ın İsrail'in Gazze'den çıkacağını vaad etmesi nedeniyle bu görevin Filistinlilere kalacağı ileri sürüldü.

Netanyahu'nun bunu bilmesine rağmen plana onay verdiği belirtilerek önceki ateşkes ve esir takası anlaşmalarında da aynı şekilde davranarak önce kabul ettiği, ikinci aşamaya geçişte anlaşmadan çekildiği hatırlatıldı.