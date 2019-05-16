Fatih Beyazıt'ta 21 Mart 2019 günü sabah saatlerinde meydana gelen otobüs kazasında 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan özel halk otobüsünün iç kamera görüntüleri de ortaya çıktı.
YOLCU NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI
Özel Halk Otobüsünün iç kamera görüntülerine göre, Beyazıt durağında park halindeki otobüs içerisinde bir yolcu varken aniden hareket etmeye başladı. Kaldırımlara doğru hızla tırmanan otobüsün içerisindeki yolcu koltuğundan kalkarak otobüsün orta bölümüne doğru eğilerek kendisini korumaya alıyor. Bir süre sonra otobüs duruyor, otobüste bulunan yolcu otobüsten iniyor.
SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ VATANDAŞLAR KURTARDI
Otobüsün durmasının ardından şoför mahalline sıkışan otobüs şoförünü yardıma koşan vatandaşlar çıkartıyor.
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