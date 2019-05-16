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Beyazıt'taki otobüs kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

HABERTURK.COM

İstanbul Beyazıt'ta 3 kişinin yaralandığı özel halk otobüsü kazasında otobüs içerisinden kamera görüntüleri ortaya çıktı. İçerisinde bir yolcunun bulunduğu otobüs aniden hareketleniyor, korkan yolcu koltuğundan kalkarak orta bölüme geçiyor. Otobüsün durmasının ardından yolcu rahat bir nefes alıp iniyor. Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberi...

Beyazıt

Fatih Beyazıt'ta 21 Mart 2019 günü sabah saatlerinde meydana gelen otobüs kazasında 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan özel halk otobüsünün iç kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

YOLCU NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

Özel Halk Otobüsünün iç kamera görüntülerine göre, Beyazıt durağında park halindeki otobüs içerisinde bir yolcu varken aniden hareket etmeye başladı. Kaldırımlara doğru hızla tırmanan otobüsün içerisindeki yolcu koltuğundan kalkarak otobüsün orta bölümüne doğru eğilerek kendisini korumaya alıyor. Bir süre sonra otobüs duruyor, otobüste bulunan yolcu otobüsten iniyor.



SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ VATANDAŞLAR KURTARDI

Otobüsün durmasının ardından şoför mahalline sıkışan otobüs şoförünü yardıma koşan vatandaşlar çıkartıyor.

 

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