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        Haberler Gündem Güncel Beykoz Belediyesi soruşturmasında ifadeler alınıyor! Alaattin Köseler ve 20 şüpheli ifade veriyor | Son dakika haberleri

        Beykoz Belediyesi soruşturmasında ifadeler alınıyor

        İstanbul'da Beykoz Belediyesi'ndeki soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de bulunduğu 21 şüphelinin ifade işlemleri başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 09:50 Güncelleme: 28.02.2025 - 09:52
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        Alaattin Köseler ve 20 şüpheli ifade veriyor
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        Beykoz Belediyesi'ndeki "ihaleye fesat karıştırma" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de bulunduğu 21 şüphelinin ifade işlemleri başladı.

        AA'da yer alan habere göre Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "ihaleye fesat karıştırma" suçundan Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli ile "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından 17 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin ifade işlemlerinin başladığı öğrenildi.

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        #son dakika
        #alaattin köseler
        #Beykoz Belediyesi
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