Beykoz'da iskeleye yanaşan vapurda oturan M.E.A.'nın (14) arkasından yaklaşarak saçını yakan N.Ç.'nin (52) yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, M.E.A. elleriyle saçını söndürmeye çalışırken, ikili arasında yaşanan arbede de görülüyor.

Olay, 9 Eylül Cumartesi günü saat 08.35 sıralarında Sarıyer'den Beykoz'a giden vapurda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vapur iskeleye yanaştığı sırada oturduğu yerden kalkan N.Ç. (52), önünde oturan erkek yolcu M.E.A.'nın (14) arkasından geçerken, cebinden çıkardığı çakmakla saçlarını yaktı.

Saçının yandığını farkeden M.E.A. panikle yerinden kalkarak elleriyle yanan saçını söndürdü. Ardından N.Ç. ile aralarında arbede yaşandı. İhbar üzerine iskeleye polis ekipleri geldi. Ekipler, M.E.A. ve N.Ç.'yi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

YENİ GÖRÜNTÜLER

Olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Yeni görüntülerde M.E.A'nın vapurda otururken şüpheli N.Ç. vapura biniyor. M.E.A'ya yaklaşan N.Ç, eğilerek bir şeyler söylüyor. Sonrasında gencin arkasına geçip elindeki şişeyle vurma hareketi yapıyor. M.E.A'nın arkasında bir koltuğa oturan N.Ç. bir süre sonra da M.E.A'nın saçlarını yakıyor. Saçlarının yandığını fark eden M.E.A., saçlarını söndürmeye çalışırken, saçlarını yakan N.Ç.ile aralarında arbede yaşanıyor.