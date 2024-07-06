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        Haberler Yaşam Beyne ve hafızaya kısa bir yolculuk: Anılar nasıl oluşur ve hatırlanır?

        Beyne ve hafızaya kısa bir yolculuk: Anılar nasıl oluşur ve hatırlanır?

        Hatırlama eylemi, karmaşık bir süreçtir. Çocukluk deneyimlerinizi canlı bir şekilde hatırlarken 2 gün önce kahvaltıda ne yediğinizi hatırlamakta zorluk çekebilirsiniz. Peki, bunun sebebi nedir hiç merak ettiniz mi, yani bu anılar neye bağlı olarak hatırlanır ve nasıl hatırlarız? Bir hafızanın nasıl oluştuğunu etkileyen birkaç faktör vardır. İşte, beyne ve hafızaya dair kısa bir yolculuk!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.07.2024 - 16:00 Güncelleme: 06.07.2024 - 16:00