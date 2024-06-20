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        Haberler Sağlık Beynindeki tümörden "kaza"yla kurtuldu | Sağlık Haberleri

        Beynindeki tümörden "kaza"yla kurtuldu

        Konya'da bir kadının, çocukluğunda yaşadığı kafa travmasına bağlı beyninde oluşan tümör, trafik kazası sonrası yapılan tetkiklerde fark edilince başarıyla alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 12:17 Güncelleme: 20.06.2024 - 12:17
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        Beynindeki tümörden "kaza"yla kurtuldu
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        Şubatta eşinin kullandığı otomobilden inerken arkadan gelen bir aracın çarpması sonucu başını kapıya çarpan 50 yaşındaki Gülsüm Yakışan, Konya'daki bir üniversite hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası kafa travması şüphesiyle çeşitli tetkikler yapılan Yakışan'ın, kafatasında daha önce olduğu düşünülen tümör tespit edildi.

        Konya'da özel bir hastanenin Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Erdal Kalkan'a ulaşan Yakışan'ın, başarılı geçen ameliyatla tümörü alındı.

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        İLGİNÇ VE NADİR BİR VAKA

        Prof. Dr. Kalkan, hastanın kazaya bağlı herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığını ancak beynin ön tarafında burun boşluğuna doğru uzanan yumurta büyüklüğünde bir kitle tespit edildiğini söyledi.

        Bu kitlenin kafatası kemiklerini eriterek burun boşluğuna doğru büyüdüğünü anlatan Kalkan, şu bilgileri verdi: "Bu tip tümörler, genellikle iyi huylu olan ama zaman içinde kötü huyluya dönebilen kitlelerdir. Tümörü tek seansta tam olarak çıkarttık. Yapılan incelemelerde, kitlenin yara iyileşmesi sonrası ortaya çıkan bir doku türü olduğunu belirledik. Hastayla yapılan görüşmelerde çocukluk çağında balkondan düşme sonucu kafa travması geçirdiğini öğrendik. Kafa travmalarından sonra nadir de olsa bu tür durumlarla karşılaşılabiliniyor. Bu tümörün bir travma sonrası yavaş büyüyen bir granülasyon dokusu olduğunu görmüş olduk. Bu da ilginç bir vakadır. Çok nadir görülür. Tesadüfen yakalanması, yani geçirilmiş bir kafa travması sonucu çektirilen bir tomografi ve büyükçe bir tümörün görülmesi. Bir kafa travmasına maruz kalındığı zaman uzun dönem kontrollerinin yapılması gerekir."

        Kalkan, hastanın şu an hiçbir sorununun olmadığını belirterek, "Bu kitle fark edilmeseydi, hasta epileptik nöbet geçirebilirdi, burun boşluğuna doğru büyüyen kısmı kafa kaidesini erittiği zaman burnundan beyin omurilik sıvısı gelebilirdi. Kitlenin büyümesiyle kısmi felç, görme bozukluğu gibi problemler yaşanabilirdi" ifadesini kullandı.

        "KAZAYA KADAR HERHANGİ BİR SIKINTI YAŞAMADIM"

        Yakışan da 8 yaşındayken balkon demirlerinde yürürken düştüğünü, başının betona geldiğini anlatarak, "Sadece burnum kanadı. Ergenlik dönemimde baş ağrısı ve yanık et kokusu şikayetiyle doktora gittik. Görüntüleme yapıldı ama tespit edilemedi. Trafik kazasına kadar başımla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Travma sonrası oluşmuş bir kitle olduğu söylendiğinde balkondan düşmemi hatırladım. Kitlenin olduğu sol tarafımın betona geldiğini hatırlıyorum" diye konuştu.

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