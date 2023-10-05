Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde Âşık Veysel sürprizi

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nin çıkış noktası olan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, 30 Eylül tarihinde birbirinden özel etkinliklerle başladı. Bu özel etkinliklerden biri de Türk Halk Ozanı ve şair Âşık Veysel’in eserlerinin Oktay Kaynarca, Murat Dalkılıç, Kubat ve Yavuz Bingöl tarafından senfoni orkestrası eşliğinde seslendirileceği konser.

Anadolu’nun en önemli ozanlarından olan Âşık Veysel, ünlü sanatçı Yavuz Bingöl tarafından projesi oluşturulan “Âşık Veysel Senfoni ile Buluşuyor” konseriyle sahneye taşınıyor. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen, 5. İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali içinde yer alan konserde Oktay Kaynarca, Murat Dalkılıç, Kubat ve Yavuz Bingöl solist olarak yer alacak, ünlü isimlere eşlik edecek senfoni orkestrasını Şef Eray İnal yönetecek. “Âşık Veysel Senfoni ile Buluşuyor” konseri 13 Ekim Cuma günü saat 20.00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilecek. Konserde ünlü ozan Âşık Veysel’in klasikleşmiş eserleri yorumlanacak. “Âşık Veysel Senfoni ile Buluşuyor” konseri, 2023 yılının UNESCO tarafından “Âşık Veysel Yılı” olarak ilan edilmesi nedeniyle sanatçı Yavuz Bingöl’ün yıl boyunca tüm Türkiye’de “Veysel’siz 50 Yıl” konserlerinin devamı niteliğinde olacak.