Beyoğlu'nda dolmuş bariyerlere çarptı: 5 yaralı

Beyoğlu'nda otomobilin çarptığı minibüs refüje çıkarak yön tabelasına ve aydınlatma direğine çarptı. Kazada minibüste bulunan 5 kişi yaralandı.

MİNİBÜSTE OLAN 5 KİŞİ YARALANDI

Kaza, İmrahor Caddesi'nde saat 12.00'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilin çarptığı yolcu minibüsü refüje çıkarak önce yön tabelasına daha sonra da aydınlatma direğine çarptı. Kazada minibüste olan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.

Minibüste bulunan yaralılar sağlık ekibi gelene kadar refüje yatarak bekledi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle İmrahor Caddesi Kağıthane istikametinde trafik kontrollü olarak verildi. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.