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        Beyoğlu Belediyesi'nden sıfır atık için pilot uygulama: Gıda atıkları evlerde dönüştürülecek

        İstanbul'un Beyoğlu Belediyesi, düzenlediği Bokashi Kompostu Atölyesi ile gıda atıklarının evlerde dönüştürülmesine yönelik ilk adımı attı. Sıfır atık bilincinin artırılmasına yönelik pilot bir uygulamanın ilk aşaması olan atölye çalışmasında, kadınlara evde kompost yapımı ve atık yönetimi konusunda eğitim verildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 15:59 Güncelleme: 21.11.2024 - 16:15
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        Beyoğlu'nda "gıda atıkları" evlerde dönüştürülecek
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        İstanbul'un Beyoğlu Belediyesi, Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında düzenlediği Bokashi Kompostu Atölyesi ile gıda atıklarının evlerde dönüştürülmesine yönelik ilk adımı attı.

        İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından Baruthane Ekolojik Park'ta gerçekleştirilen etkinlikte kadınlara, evde kompost yapımı ve atık yönetimi konusunda eğitim verildi. Sıfır atık bilincinin artırılmasına yönelik bir pilot uygulamanın ilk aşaması olan atölye çalışmasına Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de katıldı.

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        Etkinlikte İyiekim Platformu Kurucusu Evren Yıldırım, gıda atıkları ve evde kompost üretimi üzerine detaylı bir bilgilendirme yaptı. Katılımcılar, kendilerine dağıtılan kompost kitleri ile evlerinden getirdikleri yemek öncesi ve sonrası gıda atıklarını eğitmen eşliğinde bokashi kompostuna dönüştürdü.

        Eğitim sonrası, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesindeki Pratik İşler Atölyesi'nden ileri dönüşüm ürünleri sergilendi ve atık azaltımı ile sıfır atık uygulamaları üzerine katılımcılar bilgilendirildi.

        Etkinlikte ayrıca katılımcılara evlerinde kompost üretimine devam etmelerini teşvik etmek amacıyla Bokashi Kompost Kitleri hediye edildi.

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