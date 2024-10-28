Beyonce'nin Kamala Harris'e desteğine karşı Hulk Hogan'dan Donald Trump'a destek
ABD başkanlık seçiminde adaylar Kamala Harris ve Donald Trump arasındaki yarış, ünlülerin desteğiyle kızışıyor. Beyonce, Taylor Swift, Leonardo DiCaprio gibi isimlerin Harris'e destek vermelerinin ardından Trump'a da Hulk Hogan'dan destek geldi
ABD başkanlık yarışında adaylar, ünlü isimlerin verdiği desteklerle bir adım daha öne çıkmaya çalışıyor. Demokrat aday Kamala Harris'e Beyonce, Taylor Swift, Leonardo DiCaprio gibi isimlerin destek açıklamalarının ardından Cumhuriyetçi aday Donald Trump'a eski profesyonel güreşçi ve oyuncu Hulk Hogan'dan destek geldi.
Gerçek adı Terry Bollea olan Hulk Hogan, Donald Trump'ın mitinginde konuşmacı olarak kürsüye çıktı. Hatta Kürsüde coşkulu bir konuşma yapan 76 yaşındaki Hogan, New York'taki Madison Square Garden'da yapılan mitingde komedyen Tony Hinchcliffe ve ünlü talk show sunucusu Dr Phil ile birlikte Trump'a destek verdi.
Hulk Hogan, ABD bayrağını sallayarak giriş yaptığı mitingde, 1980'li yıllardan beri yaptığı rutin gömleğini yırtma hareketini yaptı. Ancak Hogan'ın her zamankinden farklı olarak gömleğini yırtma hareketinde zorlanması sosyal medyada alay konusu oldu.
Gömleğinin altından Donald Trump yazılı atleti çıkan Hulk Hogan, "Gömleğini yırtmakta zorlanan yaşlı bir Hulk Hogan, Trump kampanyası için mükemmel bir metafor" şeklinde yorumlara yol açtı.
Hulk Hogan, Donald Trump'a yönelik ırkçılık suçlamalarına karşı onu savunan heyecan verici bir konuşma yaptı. “Biliyor musunuz Trump manyakları? Burada kokuşmuş Naziler görmüyorum. Burada kokuşmuş yerli terörist görmüyorum” diyen Hogan, "Burada gördüğüm tek şey gerçek Amerikalı olan bir grup çalışkan erkek ve kadın, kardeşim. Başkanım ve başkanımız Donald Trump'ta ne duyduğumu biliyorsunuz, kulağa çok gerçekçi geliyor kardeşim" şeklinde konuştu.
Kamala Harris'e de eleştiride bulunan Hulk Hogan, "Kamala'nın konuştuğunu duyduğumda kulağa, evet, gerçekten çok ama çok kötü bir oyuncunun yer aldığı Hollywood'dan bir senaryo gibi geliyor" ifadesini kullandı.
Beyonce, cuma günü Kamala Harris’in “kürtaj hakkı” temalı Houston mitingine katılan 30 bin kişinin alkışları arasında sahneye çıkmıştı. Mitingde kalabalığa, "Yeni bir şarkı söylemenin zamanı geldi" diye seslenen Beyonce, "248 yıl önce başlayan bir şarkı. Çöküşün, anlaşmazlığın, umutsuzluğun eski notaları artık yankılanmıyor" ifadesini kullanmıştı. Beyonce ayrıca, "Ben ünlü biri olarak burada değilim. Ben politikacı olarak burada değilim. Ben bir anne olarak buradayım" demişti.