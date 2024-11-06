Beyonce, Pamela Anderson'ın en ikonik hallerini taklit etti

Beyonce, ünlü oyuncu Pamela Anderson'ın hafızalara kazınan ikonik hallerini taklit etti. Beyonce, Pamela Anderson kılığında çektirdiği cadılar bayramı fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı.

Bu taklitler, Beyonce taklidinin mi yoksa Pamela Anderson'ın orijinal görünümünün mü daha iyi olduğu tartışması başlattı