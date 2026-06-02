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        Haberler Magazin Beyza Şekerci: Bu bayram pek buruktu - Magazin haberleri

        Beyza Şekerci: Bu bayram pek buruktu

        Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci, geçtiğimiz haftalarda vefat eden kayınvalidesi Semra Hepileri'yi sosyal medyada andı. Aile fotoğraflarını paylaşan Şekerci, "Semroşum, pamuk kalplim... Bu bayram pek buruktu" diyerek, özlemini dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Haziran 2026 - 22:29 Güncelleme:
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        "Bu bayram pek buruktu"

        Ünlü oyuncu Engin Hepileri, geçtiğimiz haftalarda annesi Semra Hepileri'nin vefatıyla sarsıldı. Acı haberi, oyuncunun eşi Beyza Şekerci sosyal medya hesabından duyurdu.

        Semra Hepileri için Erenköy Galip Paşa Camii'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Engin Hepileri'yi bu acı gününde ünlü dostları da yalnız bırakmadı. Kenan Doğulu, Hakan Gerçek, Okan Yalabık ve Bartu Küçükçağlayan gibi isimlerin katıldığı cenaze töreninin ardından, Hepileri'nin cenazesi Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

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        Beyza Şekerci, cenaze töreninden günler sonra sosyal medya hesabından Semra Hepileri ile ilgili yeni bir paylaşım yaptı.

        "SENİ ÇOK SEVİYORUZ"

        Instagram'dan ailesiyle birlikte olduğu kareleri yayımlayan Şekerci, mesajında şu ifadelere yer verdi: Semroşum, pamuk kalplim, canımız babaannemiz... Bu bayram pek buruktu. Kulağımızda hep o sesin, telefondaki o sesli notların: Beni merak etmeyin, iyiyim ben. Biz, bize bıraktığın o cümleye sıkı sıkı sarıldık; özlemle, sevgiyle ve anılarınla... Seni çok seviyoruz.

        2015 yılında Sait Halim Paşa Yalısı'nda nikah masasına oturan Engin Hepileri ve Beyza Şekerci çiftinin, bu evlilikten 2018 doğumlu Can adında bir oğulları bulunuyor.

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        #Beyza Şekerci
        #engin hepileri
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