"TALEBE GÖRE İŞLER YAPILIYOR"

Hepileri de meslektaşı Nurseli İdiz'in "Hep aynı diziler, saçma sapan senaryolar yapılıyor." sözleri hakkında konuştu.

Engin Hepileri, "Farklı şeyler var tabii ama aynı konular üzerinden de çok doğal olarak dönülüyor. İzleyicinin talebi üzerine yapılıyor aslında ama ne olursa olsun farklı şeyler de yeni seyirciler katacaktır. Talebe göre işler yapılıyor ve birbirine benzerlikler oluyor." diyerek İdiz'e katıldığını dile getirdi.