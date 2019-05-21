Besin değeri yüksek ve çok yüksek kalorili olmayan bezelye çorbası en sık tercih edilen çorbalardan biri. Peki, bezelye çorbası nasıl yapılır? İşte, bezelye çorbasının tarifi...

BEZELYE ÇORBASI

Malzemeler:

300 gr ayıklanmış bezelye

3 taze soğanın beyaz kısımları

1 soğan

2 çorba kaşığı zeytinyağı

4 su bardağı tavuk suyu

Tuz

Karabiber

Yapılışı:

İlk olarak ayıkladığınız bezelyeleri bol suyla yıkayın. Bir yandan da taze soğanı ve kuru soğanı ince ince kıyın. Tencerede ısıttığınız zeytinyağında soğanları kavurmaya başlayın. Karışıma tuz ve karabiberi de ilave ederek karıştırın.

Daha önceden hazırladığınız tavuk suyunu da ekleyerek kaynamaya başlayınca bezelyeleri de katıp tencerenin kapağını kapatın. Bezelyeler yumuşayıncaya kadar pişirme işlemine devam edin. Bezelyeler piştikten sonra 4 yemek kaşığı kadarını ayırıp, kalanını suyuyla birlikte blenderla ezerek püre haline getirin ve istediğiniz kıvama gelince durun. Son olarak kenara ayırdığınız bezelyelerle üst süslemesini yapın. Afiyet olsun...