Anadolu Grubu’nun, üniversite öğrencilerinin yenilikçi ve yaratıcı fikirlerini hayata geçirme hedefiyle düzenlediği Bi-Fikir KAP’ın (Kariyerini Anadolu Grubu’nda Planla) finali Anadolu Grubu Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Anadolu Grubu çalışanlarına yönelik inovasyon platformu Bi-Fikir kapsamında üniversite öğrencilerinin projeye dahil edilmesiyle hayata geçirilen Bi-Fikir KAP’ın final etkinliğinde, finale kalan 9 projenin sunumu yapıldı.
Yapılan değerlendirme sonucu Adel Kalemcilik ile Çantamla Sağlığıma Renk Katıyorum projesini gerçekleştiren Nurdan Kayım birinci, Anadolu Isuzu ile Ek Panik Fren Sistemi projesini gerçekleştiren Berk Alpaslan ikinci, Anadolu Efes ile Tat Tablosu projesini gerçekleştiren Edip Ali Erdemir ise üçüncü oldu. Birinci proje 20 bin TL, ikinci proje 15 bin TL, üçüncü proje ise 10 bin TL ile ödüllendirildi.
'ŞİRKETLERİMİZDE ÖNEMLİ POZİSYONLARA GELECEKLER'
Anadolu Grubu İcra Başkanı Hurşit Zorlu, Anadolu Grubu çalışanlarının yaratıcı fikirlerini özgürce sunabildikleri, fikirleriyle tüm Grup şirketlerine katma değer sağladıkları Bi-Fikir’i üniversite öğrencilerine açarak önemli bir adım attıklarını söyledi.
Zorlu, "Üniversite öğrencileri geleceğin çalışanları, geleceğin üreticileri ve geleceğin en önemli fikirlerinin mucitleri olarak her zaman odağımızda. Bi-Fikir ile Anadolu Grubu çalışanları tarafından hayata geçirilen projelerin etkisiyle son 4 yılda toplam 575 milyon TL’lik değer yarattık. Bi-Fikir KAP kapsamında, gelecekte şirketlerimizde önemli pozisyonlarda yer alabilecek gençlerin programımıza katacağı yeniliklerle bu değerin katlanarak artacağına inanıyorum" dedi.
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