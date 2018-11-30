Olay anı görüntüleri incelendi

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nu haberine göre bıçaklı gasp dehşeti 21 Kasım günü Tuzla Evliya Çelebi Mahallesi'nde saat 18.30 sıralarından yaşandı. A.K. (45) adlı kadın iş çıkışında alışveriş için arabasıyla markete geldi. Marketin önüne otomobili bırakıp alışveriş yapan kadın çıkışta aracına bindiğinde hayatının şokunu yaşadı. Arabanın ön koltuğuna binen şüpheli bir kişi A.K.'ye bıçak çekti. Şok geçiren A.K., kendisine bıçak dayayan adamdan kurtulmak için arabadan dışarıya atladı.

VATANDAŞLAR KOŞTU AMA...



A.K.'nin çığlıkları üzerine çevredeki vatandaşlar olay yerine koştu. O sırada sürücü koltuğuna geçen zanlı arabayla hızla uzaklaştı. Şok geçiren A.K., polise ifade verdi.

OLAY ANI GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ



A.K. şüphelinin eşkalini polise verdi. Harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, olay anına ilişkin kamera görüntülerini elde ettti. Görüntülerde A.K. içeri girdiğinde şüphelinin market önünde olduğu görülüyor. A.K.'nin market çıkışını takip eden şüpheli, önce aracın barajından içeriye bakıyor. Ardından A.K. tam arabayı çalıştırdığında hızla ön kapıyı açıp içeri giriyor. Kısa bir süre sonra aracın şoför tarafındaki kapısı açılıyor ve A.K. araçtan atlar gibi iniyor. Vatandaşların olay yerine geldiği görüntülerde, şüpheli hızla arabayla kaçıyor.

ÖNCE ARAÇ BULUNDU SONRA ŞÜPHELİ YAKALANDI



Polis olaydan 6 saat sonra aracı Tuzla'da bir site önünde çalışır vasiyette buldu. Çalışmalarda şüphelinin Kemal P. olduğu tespit edildi. Olaydan 6 gün sonra Kemal P. Tuzla'da yakalandı. Uyuşturucu madde kulanmak ve kasten yaralama suçundan kaydı bulunan şüpheli tutuklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ