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Haberler Gündem 3. Sayfa Bıçaklı kavgada yaralanan genç hastanede öldü
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İzmir'de bıçaklı kavgada yaralanan genç, yaşam savaşını kaybetti

İzmir'in Bornova ilçesinde önceki gün çıkan bıçaklı kavgada yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti

Bıçaklı kavgada yaralanan genç hastanede öldü
Bıçaklı kavgada yaralanan genç hastanede öldü
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AA

İzmir'de bıçaklı kavgada yaralanan 18 yaşındaki Erhan Ağlayan, hastanede hayatını kaybetti.

16 Ekim'de çıkan bıçaklı kavgada yaralanan ve sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Erhan Ağlayan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ağlayan'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

2 ZANLI TUTUKLANDI

Olaya ilişkin gözaltına alınan E.C. (21) ile B.Ö.'nün (19) ise emniyetteki işlemi tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YAŞAMA TUTUNAMADI

Ergene Mahallesi'nde, 16 Ekim'de Erhan Ağlayan, E.C. ve B.Ö. arasında kavga çıkmıştı. Bıçakla yaralanan Ağlayan, hastaneye kaldırılmıştı. Polis ekipleri E.C. ile B.Ö'yü gözaltına almıştı.


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