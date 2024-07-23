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        Haberler Dünya Biden seçimden çekildikten sonra ilk kez ABD halkına hitap edecek | Dış Haberler

        Biden seçimden çekildikten sonra ilk kez ABD halkına hitap edecek

        ABD Başkanı Joe Biden iki gün önce yaptığı açıklamayla 5 Kasım'da düzenlenecek seçimler için adaylıktan çekildiğini duyurdu. Biden bu kararın ardından ilk kez yarın canlı yayında kameralar karşısına geçeceğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 20:09 Güncelleme: 23.07.2024 - 20:09
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        ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık yarışından çekilmesinin ardından yarın akşam ilk kez canlı yayında kameralar karşısına geçerek son gelişmeler ve yol haritası hakkında Amerikan halkına hitap edecek.

        ABD Başkanı Biden, X hesabından yaptığı açıklamada, "Yarın akşam yerel saatle 20.00'da (TSİ 03.00) Oval Ofis'ten önümüzdeki süreç ve Amerikan halkı için bu işi nasıl bitireceğimle ilgili halka hitap edeceğim." ifadesini kullandı.

        Amerikan medyasına yansıyan bazı haberlerde ve sosyal medya kullanıcıları arasında Biden'ın sağlık durumuyla ilgili tartışmalar ortaya çıkmış, bazı kişiler Biden'ın sağlık durumunun iyi olmadığını iddia etmişti.

        17 Temmuz'da Kovid-19'a yakalanan ve Delaware'de kendini izole eden Biden, 21 Temmuz Pazar günü X hesabından yaptığı açıklamada, başkanlık yarışından çekildiğini ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i kendi yerine önerdiğini duyurmuştu.

        Biden, dün Beyaz Saray'a dönerek rutin çalışmalarına başlamıştı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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